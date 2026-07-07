Une star sous le signe de la Balance… Comment Messi a-t-il transformé ce cauchemar en une soirée historique face à l'Égypte ?

Une fois encore, la star argentine Lionel Messi a brillé en guidant son pays vers une remontada historique face à l’Égypte, qualifiant les champions du monde pour les quarts de finale et leur permettant de poursuivre avec succès leur campagne de défense du titre, ce mardi soir.

L’Égypte a frôlé l’exploit en menant 2-0 jusqu’à la 79^e minute grâce à Yasser Ibrahim et Mostafa Zico, avant que Messi n’orchestre la remontada conclue sur le score de 3-2. grâce à Cristian Romero, Enzo Fernández et à Messi lui-même.

Malgré l’énorme coup psychologique subi dès la 21e minute lorsqu’il a manqué un penalty repoussé par le gardien égyptien Mostafa Shobeir, Messi a assumé son rôle de leader et maintenu la pression sur la défense adverse.

L’incident ne l’a pas affecté : quelques minutes plus tard, il expédiait un coup franc splendide sur le poteau, comme pour prévenir de ce qu’il allait accomplir en seconde période afin de maintenir en vie le rêve d’un quatrième sacre mondial de l’Albiceleste.

Il a amorcé la remontée à la 79e minute par un centre magistral que Romero a repris d’une puissante tête que Shubair n’a pas pu repousser.

Quatre minutes plus tard, il a repris un ballon perdu dans la surface et a enroulé sa frappe, qui a effleuré les doigts de Shobier avant de mourir dans les filets ; Fernandéz a alors enterré les espoirs des Pharaons d’une tête croisée dans le temps additionnel.

Messi confirme ainsi son empreinte sur cette Coupe du monde, où il a trouvé le chemin des filets à chaque sortie : un hat-trick face à l’Algérie, un doublé contre l’Autriche et un but contre la Jordanie, le Cap-Vert puis l’Égypte.

Au-delà des buts et des passes décisives, sa domination statistique s’est traduite par cinq tirs, dont deux cadrés et un poteau, comme indiqué précédemment.

Outre sa passe décisive, il a créé deux occasions franches, adressé 12 centres (dont 4 cadrés) et réussi 51 passes (42 précises), dont 43 dans la moitié égyptienne (35 précises).

Au total, il a touché le ballon 91 fois, réussi 5 dribbles sur 7 tentatives, obtenu deux fautes et perdu le cuir à 27 reprises.

Grâce à ces performances, l’Argentine poursuit son parcours et attend désormais le vainqueur du match Colombie-Suisse, en misant sur son capitaine pour maintenir ce niveau et viser le plus loin possible dans la compétition.