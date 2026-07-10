Une star sous le signe de la Balance… Comment Mbappé a-t-il dompté les « Lions de l’Atlas » ?

Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, a éclaboussé la rencontre de son talent lors des quarts de finale de la Coupe du monde 2026 face au Maroc, inscrivant un doublé décisif.

L’avant-centre chevronné a ouvert le score à la 60^e minute d’une frappe fulgurante qui a laissé Yassine Bono impuissant.

Malgré la performance collective des stars tricolores, Mbappé a, une nouvelle fois, été le joueur le plus en vue du dispositif. Mais comment y est-il parvenu ?

Le moteur des Bleus

Bien qu’il ait manqué un penalty en première période, l’attaquant parisien n’a pas flanché et est resté l’arme offensive la plus redoutable des Bleus.

Bien qu’aligné en pointe sur le papier, il a constamment recherché les espaces entre les lignes, jouant en attaquant libre et exploitant la moindre faille de l’organisation défensive marocaine.

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Le capitaine français a constamment cherché le couloir gauche, où il a percé en profondeur après des échanges rapides avec Ousmane Dembélé ou Désiré Doué, avant de conclure les actions par des tentatives cadrées face à Yassine Bounou.

Ses déplacements permanents ont contraint la défense marocaine à reculer et créé des espaces pour ses coéquipiers, confirmant, s’il en était encore besoin, qu’il n’est pas seulement un buteur, mais un élément tactique capable de se montrer dangereux de multiples façons.

Le démantèlement des lignes marocaines

Mbappé est le Français le plus menaçant devant le but : il fonce comme un cheval lancé dans une course pour franchir la ligne d’arrivée, mais les parades de Bono lui refusent un doublé.

Il lui a suffi d’un mince intervalle devant la surface pour déclencher sa frappe et battre Bono, profitant d’une erreur défensive marocaine. Après avoir contrôlé le ballon au bord de la surface, il a envoyé une mine sous la barre.

Son but a fissuré le bloc marocain. Les « Lions » se sont alors rués vers l’égalisation, mais l’attaque des « Bleus » a frappé à nouveau : Ousmane Dembélé a exploité l’espace pour inscrire le deuxième but.

L’homme du match

La FIFA a logiquement désigné Mbappé homme du match, auteur d’un but et passeur décisif.

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Il a cadré deux de ses quatre tentatives, manqué deux occasions nettes et affiché un xG de 1,33.

Il reprend ainsi la tête du classement des buteurs de cette Coupe du monde, avec huit réalisations, au coude-à-coude avec l’Argentin Lionel Messi.







