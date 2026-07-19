Borja Iglesias, l’attaquant de la sélection espagnole, a provoqué un vif débat à la veille de la finale de la Coupe du monde 2026 en dénonçant la flambée historique des tarifs des places pour la rencontre face à l’Argentine.

Les deux sélections doivent s’affronter ce dimanche soir au stade MetLife pour le match ultime de la Coupe du monde.

Dans une story publiée sur son compte Instagram, l’attaquant a partagé une capture d’écran des tarifs appliqués, accompagnée d’un commentaire lapidaire : « C’est une honte », rapporte le journalAS.

Son intervention survient alors que la polémique enfle : les places mises en vente sur le site officiel de la Fédération internationale de football (FIFA) ont été écoulées en quelques heures, et les plateformes de revente affichent désormais des tarifs stratosphériques.

Selon StubHub, l’une des principales plateformes de revente aux États-Unis, le billet le moins cher en tribune supérieure derrière les buts du stade MetLife était vendu 7 125 euros, tandis que certaines places près de la ligne de touche atteignaient 83 639 euros.

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Selon TickPick, dont les données sont relayées par Forbes, le prix moyen d’un billet pour la finale atteint environ 9 900 euros, ce qui fait de la finale de la Coupe du monde 2026 la plus chère de l’histoire, devant le Super Bowl américain (8 225 euros) et les finales de la NBA (5 513 euros).

Ces tarifs ont suscité l’indignation des responsables et des supporters. Le président de la Fédération espagnole de football, Rafael Luzán, a qualifié cette politique tarifaire d’« inacceptable », tandis que l’ancien président américain Donald Trump avait déclaré qu’il souhaitait assister à la rencontre, mais qu’il refusait de « payer un tel montant » pour une place.

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