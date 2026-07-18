Une star espagnole affirme : « Je vais réaliser mon rêve face à Messi… et Álvarez ne fait pas de quartier. »

À 19 ans, l’Espagnol Pau Cubarsi s’apprête à devenir, ce dimanche, le deuxième plus jeune défenseur de l’histoire à disputer une finale de Coupe du monde, après l’Italien Giuseppe Bergomi.

En phase finale, il a formé avec Émerick Laporte (32 ans, Athletic Bilbao) une charnière centrale hermétique, véritable mur défensif.

Le journal Mundo Deportivo a rapporté les propos de Kubarsi, recueillis par la chaîne TV3, où il a salué les qualités de Laporte, dont le nom est régulièrement évoqué pour un transfert au FC Barcelone.

« La Coupe du monde est le premier grand tournoi auquel nous participons ensemble en tant que titulaires », a déclaré Kobarsi. « Je me suis senti très à l’aise à ses côtés, et je pense que nous nous sommes tous les deux sentis très à l’aise. »

Il a ajouté : « On m’a déjà dit que Laporte ressemblait à Iñigo Martínez. Tous deux sont originaires du Pays basque, évoluent à gauche de la défense, possèdent des qualités similaires et affichent une forte personnalité. J’ai joué aux côtés d’Iñigo ici, je peux donc tout à fait m’imaginer jouer aux côtés de Laporte également. »

Interrogé sur la confrontation à venir avec Julián Álvarez, il a répondu : « C’est un joueur extrêmement talentueux, capable de se déplacer dans les espaces, de descendre pour recevoir le ballon, et doté d’une frappe impressionnante. Il faut toujours être vigilant et rester près de lui, car il peut vous punir à tout moment. »

Interrogé sur son futur duel avec Lionel Messi, le défenseur a exprimé son admiration pour la star argentine : « J’avais des maillots de Neymar et de Piqué, mais Messi a toujours été là ; c’est l’un de mes plus grands modèles. »

Il conclut : « Comme tous les supporters du FC Barcelone, je ressens quelque chose de très spécial pour Lionel Messi. Partager le terrain avec lui à mon âge, c’est un rêve qui se réalise. »