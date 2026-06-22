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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traduit par

Une star égyptienne complique davantage la tâche de Hossam Hassan face à la Nouvelle-Zélande

Nouvelle-Zélande vs Égypte
Nouvelle-Zélande
Égypte
Coupe du monde
H. Hassan
H. Fathi
R. Rabia
Nouvelle-Zélande
Égypte
Canada

Un double coup dur pour les Pharaons

Hossam Hassan, le sélectionneur de l’Égypte, a subi un revers cuisant ce lundi au stade « BC Place » de Vancouver, lors de la 2ᵉ journée du groupe 7 de la Coupe du monde 2026.

À la 15e minute, les Kiwis ont ouvert le score : Finn Sormann a repris de la tête un centre précis dans la surface et a battu le gardien Mostafa Shobeir, profitant d’un marquage défensif trop laxiste.

Les problèmes des Pharaons ne se sont pas arrêtés là : Hamdi Fathi, touché, a dû céder sa place à la 41^e minute.

Sans tarder, Hossam Hassan a procédé à un changement contraint, sortant Hamdi Fathi pour faire entrer le défenseur Rami Rabia.

Les deux formations abordent cette rencontre en quête de leur première victoire dans la Coupe du monde 2026, après avoir récolté un seul point lors de la première journée.

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Les Pharaons avaient démarré par un 1-1 face à la Belgique, et les Kiwis par un 2-2 contre l’Iran lors de la première journée.

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