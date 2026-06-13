Une star du Real Madrid estime à 70 % les chances de victoire du Brésil face au Maroc

Rodrigo Goes, étoile du Real Madrid, prévoit une victoire du Brésil face au Maroc ce samedi soir (heure de la côte Est des États-Unis) lors de la Coupe du monde 2026.

Blessé, il ne participera pas à la Coupe du monde, mais il intègre l’équipe d’analyse du tournoi sur la chaîne brésilienne « SporTV ».

Il estime à 70 % les chances de succès de la Seleção.

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Concernant les chances du Brésil dans la compétition, l’attaquant du Real Madrid a déclaré : « Je suis toujours confiant. J’ai vécu tout le processus avec eux, je sais ce que ressentent tous les joueurs. Je sais qu’ils sont tous enthousiastes et prêts à ce que tout se passe bien. »

Interrogé au sujet de son coéquipier Vinícius Júnior, l’attaquant madrilène a ajouté : « Il est en très bonne forme. J’ai remarqué une nette progression lors des derniers matchs amicaux. »

Le Brésil, qui figure dans le groupe C avec le Maroc, Haïti et l’Écosse, vise un sixième sacre mondial.

De son côté, le Maroc a réalisé sa meilleure performance en Coupe du monde lors de l’édition 2022 au Qatar, en terminant quatrième, une première dans l’histoire des sélections arabes et africaines.