Hammam Al Hammami, la vedette de la 27e édition de la Coupe du Golfe arabe, la « Khaliji 27 », se rapproche d'un départ de son club actuel, Al Shabab.

Le quotidien saoudien Al Riyadiah a indiqué que les négociations entre Al Shabab et Al Hammami pour la prolongation de son contrat se sont interrompues, faute d'accord entre les deux parties sur les détails du renouvellement.

Le contrat du joueur de 22 ans avec Al Shabab expire à la fin de la saison en cours, ce qui lui permet de signer avec n'importe quelle équipe en janvier prochain et de rejoindre ses rangs librement l'été prochain.

Le journal a précisé qu'Al Hammami suscite l'intérêt de plusieurs clubs de la Saudi Pro League, au premier rang desquels Al Diriyah, tout juste promu de la deuxième division.

Cette situation intervient après les prestations remarquées de l'ailier saoudien lors de la Khaliji 27, où il a inscrit un but et conduit l'Arabie saoudite à un quatrième titre dans son histoire, tout en étant désigné meilleur joueur du tournoi.

Al Hammami a auparavant porté les couleurs d'Al Ittihad et d'Al Khaloud, avant de rejoindre Al Shabab à l'été 2025. Il y a disputé 40 matches toutes compétitions confondues, pour deux buts et trois passes décisives.