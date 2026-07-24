Les clubs d'Al-Nassr et d'Al-Ittihad se sont engagés dans une nouvelle bataille pour recruter l'une des vedettes de l'AC Milan lors de l'actuel mercato estival.

Le site italien Calciomercato a indiqué qu'Al-Nassr et Al-Ittihad ont placé le Français Youssouf Fofana, milieu de terrain de l'AC Milan, sur leur liste des cibles, en vue de le recruter durant l'actuel mercato estival.

Le club turc de Besiktas était le plus proche de s'attacher les services du joueur de 27 ans au cours des dernières heures, avant l'entrée en scène du duo saoudien.

De son côté, l'AC Milan ne s'oppose pas à l'idée de se séparer de Youssouf Fofana, à condition d'obtenir une somme convenable, d'au moins 20 millions d'euros, un montant que le club italien cherche à revoir à la hausse après l'arrivée dans le dossier du duo saoudien.

Al-Nassr cherche à recruter un milieu défensif lors de l'actuel mercato estival, afin de compenser le départ du Croate Marcelo Brozovic à l'issue de la saison dernière, et s'est déjà rapproché de l'arrivée du Portugais Samu Costa en provenance du Real Majorque.

De son côté, Al-Ittihad cherche un joueur au même poste, pour compenser le départ du Brésilien Fabinho à l'issue de la saison dernière, et son nom est associé à plusieurs joueurs, dont les plus en vue sont le Marocain Sofyan Amrabat, l'Égyptien Marwan Attia et le Nigérian Raphael Onyedika.

Fofana est considéré comme l'un des éléments distingués de l'AC Milan depuis son arrivée dans ses rangs en provenance de Monaco à l'été 2024, et il a disputé 36 matches avec le club la saison dernière, inscrivant deux buts et délivrant 4 passes décisives.