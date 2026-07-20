Une star de Feyenoord surprend son monde avec un message inattendu au sujet de Robin van Persie

Anis Hadj Moussa a brisé le silence lundi pour prendre fait et cause en faveur de Robin van Persie. L’attaquant du Feyenoord a publié dans ses Stories Instagram un cliché où il pose aux côtés de l’ex-coach, agrémenté d’un cœur. Une manière pour l’Algérien d’afficher publiquement son soutien à Van Persie, plus d’un mois et demi après le départ forcé de ce dernier.

Le message de Hadj Moussa intervient à un moment significatif : depuis le licenciement de Van Persie, décidé le 7 juin par le Feyenoord à l’issue d’une évaluation interne, les joueurs étaient restés muets. La story de l’ailier constitue donc l’une des rares prises de position publiques en faveur de l’ex-coach.

Il a fallu attendre trois jours après l’annonce pour que le défenseur japonais Tsuyoshi Watanabe prenne la parole. Il avait alors exprimé son malaise face au départ de Van Persie, envers qui il disait éprouver une confiance totale.

« Je trouve son licenciement très triste », avait-il confié à l’époque. « Il m’a toujours accordé beaucoup de confiance, tout comme Ayase (Ueda, ndlr). Nous avons traversé ensemble des moments bons et mauvais. Mais au final, nous avons terminé deuxièmes et nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des champions. »

Une question sur Van Persie a d’ailleurs été rapidement écartée lors de la journée des supporters du Feyenoord.

Samedi, lors de la Journée des supporters, le sujet est resté sensible : interrogés par un enfant en conférence de presse sur le départ de Van Persie et l’arrivée de Giovanni van Bronckhorst, Sem Steijn et Luciano Valente n’ont pas eu le temps de répondre.

Avant même que les joueurs ne puissent répondre, le responsable de la communication du Feyenoord a coupé court : « On va passer cette question pour l’instant. Je comprends bien ta question, mais bon. Je pense que tout le monde a trouvé ça désagréable, mais il faut aussi aller de l’avant. » Steijn a alors salué la « très bonne question », et Valente a acquiescé.



