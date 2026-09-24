La Premier League anglaise a officiellement dévoilé, ce jeudi, la liste des 8 candidats au trophée du meilleur joueur du mois « EA SPORTS Player of the Month » pour septembre 2026, qui compte parmi eux l'Algérien Mohamed Bachir Belloumi, ailier de Hull City.

Belloumi est en lice pour le trophée aux côtés de Jayden Bogle (Leeds United), Pascal Groß (Brighton), Alexander Isak et Jeremie Frimpong (Liverpool), Charalampos Kostoulas (Brighton), Kevin Schade (Brentford) et Antoine Semenyo (Manchester City).

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L'ailier algérien, âgé de 24 ans, a participé aux trois matchs de Hull City au cours du mois de septembre, inscrivant deux buts et délivrant une passe décisive.

La prestation la plus marquante de Belloumi est survenue face à Chelsea à Stamford Bridge, lorsqu'il a inscrit deux buts en seulement 6 minutes, conduisant Hull City au match nul (2-2) alors que l'équipe était menée au score.

Belloumi a également délivré la passe décisive sur le but de Mohamed Ali Cho lors de la confrontation contre Newcastle United, qui s'est soldée par une défaite de Hull City sur le score de (2-1).

Le site officiel de la Premier League a salué la performance de Belloumi, soulignant qu'il avait été « une menace permanente par sa vitesse et son activité constante », et qu'il avait contribué, au-delà de ses rôles offensifs, au solide bilan défensif de son équipe.

Le vote des supporters se poursuit jusqu'à 12h00, heure britannique, le lundi 28 septembre 2026 sur le site « EA SPORTS », les voix des supporters devant être ajoutées à l'évaluation d'un panel d'experts pour désigner le vainqueur, qui sera annoncé la semaine prochaine.

Belloumi, fils de la légende algérienne Lakhdar Belloumi, dispute sa première saison en Premier League, après avoir contribué à la montée de Hull City depuis le Championship anglais via les barrages la saison dernière.



