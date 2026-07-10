Une star anglaise prédit un doublé historique après Messi et Ronaldo

Le défenseur anglais Ezri Konsa estime que Jude Bellingham et Erling Haaland ont les étoffes d’une rivalité historique, digne de celle entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, pour les deux prochaines décennies.

Les deux anciens coéquipiers du Borussia Dortmund devront mettre leur solide amitié de côté lorsque l’Angleterre affrontera la Norvège à Miami, aux États-Unis, pour décrocher sa qualification pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026.

Consa, unique titulaire anglais à avoir joué l’intégralité de la Coupe du monde en cours sans être remplacé, admet que les deux jeunes stars ne font que commencer une carrière déjà promise à faire la Une. Interrogé par la chaîne « ETTV » sur la possibilité que ce duo reproduise la rivalité légendaire entre Messi et Ronaldo, il a confié à ESPN : «C’est tout à fait possible. Il y a aussi Neymar, qui s’impose comme un joueur d’un très haut niveau ; donc, dans 15 ans, je serai peut-être assis sur mon canapé à regarder Haaland ou Jude figurer parmi les plus grands joueurs de l’histoire du football mondial.»

Dans la course au classement des buteurs, Lionel Messi coiffe actuellement la liste, à égalité avec l’attaquant français Kylian Mbappé, auteur de son huitième but lors de la victoire 2-0 de la France face au Maroc en quarts de finale jeudi dernier. et aurait pu dépasser la star argentine si le gardien Yassine Bounou n’avait pas arrêté son penalty.

De son côté, Haaland totalise un but de moins que le duo de tête, tandis que Bellingham pointe à la sixième place, à égalité avec quatre autres joueurs, avec quatre réalisations. Un joueur dont, selon Consa, tout le monde perçoit clairement qu’il « a beaucoup progressé et élevé son niveau de jeu depuis l’Euro 2024 ».

Si certains reprochent à l’Angleterre de trop s’appuyer sur Bellingham et sur le capitaine Harry Kane, quatrième du classement avec 6 buts, Konsa assume : « Je suis certain que n’importe quelle équipe qui nous affronte se dit que le match sera extrêmement difficile. Harry Kane est un buteur hors pair et Bellingham marque et crée des occasions ; pourquoi ne pas s’appuyer sur eux ? Ils sont dans notre effectif pour une raison simple, et nous comptons bien tirer parti de leurs qualités. Pour l’instant, cette approche a fait ses preuves, et nous espérons qu’elle portera ses fruits samedi. »