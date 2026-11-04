Une solide première période suffit à Arsenal, qui talonne le PSG et le Real Madrid

Trois jours après sa victoire 0-1 contre Liverpool, Arsenal s’est également imposé en Ligue des champions. Le Slavia Prague n’a pas fait le poids mercredi face à l’équipe de Mikel Arteta (1-2), désormais troisième avec dix points en quatre matches.

Le leader de Premier League a pris un départ idéal à Prague. Viktor Gyökeres a lancé Noni Madueke, et l’ailier a conclu d’une frappe impeccable. Gyökeres s’est ensuite heurté au gardien Nazar Domchak, tandis que Mikel Merino a placé une tête juste au-dessus. Une tentative d’Eberechi Eze a été dégagée sur la ligne. Arsenal a nettement dominé la première période.

Arsenal a doublé son avance à Prague en fin de première période. Merino a trouvé Gyökeres dans la surface de réparation, et l’attaquant suédois a marqué avec l’aide du poteau. La tâche de l’équipe locale est soudain devenue beaucoup plus difficile. Arsenal passait, de son côté, une soirée tranquille sur la scène européenne.

Le Slavia est revenu des vestiaires piqué au vif et a vu David Raya repousser une puissante frappe d’Oskar Kubiak. Arsenal n’a pas vraiment été ébranlé par l’offensive tchèque et guettait les espaces derrière la défense du Slavia.

Arteta a décidé de procéder à quelques changements après une heure de jeu, en vue de la réception de Hull City samedi. Cristhian Mosquera et Christos Tzolis sont entrés à la place d’Ezri Konsa et d’Eze. Pendant ce temps, les minutes défilaient au détriment du Slavia, qui se battait courageusement sans parvenir à réduire l’écart.

Le Slavia a réclamé un penalty lorsque Wiktor Nowak est tombé dans la surface de réparation. L’arbitrage a consulté la VAR, mais aucun penalty n’a été accordé, à la grande colère des supporters locaux.

Arsenal a tenu bon assez facilement en fin de match, même si Nowak a ramené le score à 1-2, et compte dix points en Ligue des champions, à peu de distance du Paris Saint-Germain et du Real Madrid. Le Borussia Dortmund se rendra à Londres dans trois semaines.