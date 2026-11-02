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TOPSHOT-FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-AUXERREAFP
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Une soirée marocaine exceptionnelle : Jassim vole la vedette en Ligue 1

Strasbourg vs AJ Auxerre
Strasbourg
AJ Auxerre
Ligue 1
G. Yassine
France
Maroc

Grande performance

Strasbourg a renoué avec la victoire en Ligue 1 après avoir largement dominé son hôte Auxerre sur le score de 5-1, lors du match qui les a opposés dimanche dans le cadre de la neuvième journée, grâce au brio de l'international marocain Yassine Jessim, auteur d'un doublé et d'une passe décisive, mettant ainsi fin à la série de résultats négatifs qui poursuivait son équipe lors des précédentes journées.

Jessim s'est imposé comme l'une des grandes vedettes de la rencontre, après avoir délivré la passe décisive du deuxième but à son coéquipier ivoirien Martial Godo à la 55e minute, avant d'ajouter le quatrième but d'une frappe du pied gauche à la 77e minute, puis de boucler le festival de son équipe d'une tête à la 85e minute.

Le Portugais Dario Issugo avait ouvert le score pour Strasbourg à la 41e minute, tandis que le Danois Conrad Harder avait ajouté le troisième but sur un penalty à la 62e minute, alors que l'Anglais Cameron Archer a inscrit l'unique but d'Auxerre à la 68e minute.

Strasbourg a profité de la supériorité numérique face à son hôte, après l'expulsion directe du remplaçant Lamfia Diubati à la 74e minute, seulement 11 minutes après son entrée en jeu, lui qui était entré à la place de Kévin Danois.

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Le brio de Jessim l'a ramené sur le devant de la scène offensive, lui qui avait inscrit ses derniers buts lors de la deuxième journée en signant un doublé face à Lens, portant son total à 4 buts dans la compétition, auxquels s'ajoutent 3 passes décisives, lui qui s'était contenté la saison dernière d'une seule passe décisive en huit matches.

Strasbourg a signé sa première victoire après 5 matches au cours desquels il n'avait récolté qu'un seul point et concédé 4 défaites consécutives, portant son total à 10 points et rejoignant Auxerre à la douzième place.

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