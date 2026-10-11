Al-Hilal a porté un coup sévère à Al-Ittihad en s'imposant 3-2 lors du choc de la huitième journée de la Saudi Pro League, sur la pelouse du Kingdom Arena, dans une rencontre au score inédit dans l'histoire des confrontations entre les deux équipes dans la compétition, et qui a ravivé la lutte pour la première place.

Al-Hilal a imposé sa supériorité lors de la première période, qu'il a achevée en tête sur le score de deux buts à un, après que le Brésilien Gabriel Martinelli a ouvert la marque à la 11e minute, avant que le Marocain Youssef En-Nesyri n'égalise pour Al-Ittihad à la 22e minute, puis que l'Anglais Ollie Watkins redonne l'avantage aux locaux à la 30e minute.

À la 64e minute, le Néerlandais Crysencio Summerville a renforcé l'avance d'Al-Hilal en inscrivant le troisième but, tandis que son compatriote Steven Bergwijn a réduit l'écart pour Al-Ittihad sur un penalty à la 89e minute, enflammant les dernières minutes au milieu des tentatives d'Al-Ittihad pour arracher l'égalisation, face auxquelles Al-Hilal a préservé son avance jusqu'au coup de sifflet final.

Selon le journal saoudien «Arriyadiyah », aucune des deux équipes n'avait jamais remporté une rencontre sur le score de 3-2 au cours de leurs 36 précédentes confrontations en championnat professionnel, depuis le lancement de la compétition à l'été 2008, ce choc enregistrant ainsi un résultat exceptionnel dans l'histoire du Clásico.

Avec cette défaite, Al-Ittihad a perdu son invincibilité, devenant la dernière équipe du championnat à concéder une défaite cette saison, tandis qu'Al-Hilal a porté son total à 21 points, reprenant la tête du classement avec deux points d'avance sur Al-Qadsiah et Al-Nassr. De son côté, le total d'Al-Ittihad est resté bloqué à 17 points, terminant la journée à la quatrième place.