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Le président du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a couvert d’éloges le directeur sportif Ole Book.

« Sans vouloir déjà te couvrir de louanges, tu t’es révélé une réussite totale à tous égards depuis que tu es parmi nous », a déclaré Watzke dimanche, lors de l’assemblée générale du leader de la Bundesliga. « Tu as une manière merveilleusement simple et pragmatique d’aborder les choses, alliée à une grande compétence. »

Book avait quitté le SV Elversberg, promu en Bundesliga, pour Dortmund cet été. Il y a repris le rôle de l’ancien joueur du BVB Sebastian Kehl, qui avait quitté son poste en mars. « Honnêtement, tu ne pouvais pas non plus espérer une meilleure entrée en matière que celle d’aujourd’hui pour une assemblée générale », a dit Watzke à Book. « Nous sommes heureux de t’avoir ici. »

Le BVB occupe en effet la première place après sa victoire 1-0 (0-0) samedi sur le terrain de la lanterne rouge, le Borussia Mönchengladbach . « Cela faisait huit ans que nous n’avions pas tenu d’assemblée générale avec le Borussia Dortmund en tête du classement. Aujourd’hui, c’est le cas », a déclaré Watzke, avant que l’équipe de l’entraîneur Niko Kovac n’entre dans la salle vers 13 h 10, sous les ovations debout des membres présents.

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Carsten Cramer s’est lui aussi joint aux éloges. Book et le directeur général chargé des questions sportives Lars Ricken avaient pris « énormément de bonnes décisions », a déclaré le dirigeant du club. Ils avaient réussi à « conserver une grande partie de l’effectif cet été également, puis à apporter des renforts ciblés qui nous ont permis d’obtenir précisément ce résultat ».