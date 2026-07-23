Une réunion qui interrompt les vacances : le secret de l'apparition surprise de Ronaldo au stage d'Al-Nassr

Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, a surpris les supporters d'« Al-Alami » par une apparition inattendue au sein du camp de préparation de l'équipe, bien qu'il bénéficie de ses vacances estivales avant le début de la nouvelle saison.

Ronaldo avait obtenu un congé supplémentaire en raison de sa participation avec le Portugal à la dernière phase finale de la Coupe du monde, où il a fait ses adieux à la compétition sur une défaite face à l'Espagne (0-1) en huitièmes de finale.

Selon les propos du journaliste Ali Al-Anzi, proche d'Al-Nassr, Ronaldo a interrompu ses vacances afin de rendre visite au camp d'Al-Nassr, où il a tenu une longue réunion avec le directeur sportif Simao et l'entraîneur australien Ange Postecoglou, pour discuter de plusieurs dossiers relatifs à l'équipe.

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Les rapports ajoutent que la star portugaise a quitté le camp à l'issue de la réunion, sans participer aux entraînements, une démarche qui a soulevé de nombreuses interrogations sur les raisons de sa présence soudaine.

L'apparition de Ronaldo intervient à un moment important, alors qu'Al-Nassr poursuit sa préparation pour la nouvelle saison sous la direction de Postecoglou, en parallèle des mouvements de la direction visant à remodeler l'équipe et à conclure de nouvelles recrues durant la période des transferts estivaux.

La visite du capitaine d'Al-Nassr est perçue comme un message confirmant son suivi permanent de tout ce qui se passe au sein du club, ainsi que sa volonté de se rendre compte par lui-même du nouveau projet technique, dans un contexte marqué par son ambition de mener « Al-Alami » à une lutte acharnée pour tous les titres lors de la saison prochaine.