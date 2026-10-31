Mario Been critique sévèrement Tjark Ernst après le match nul 1-1 de Feyenoord contre Fortuna Sittard. Le gardien a vu Shiloh ’t Zand inscrire le but égalisateur et aurait, selon l’analyste d’ESPN, pu faire bien davantage pour éviter ce but encaissé. Been remet également en question la décision de Feyenoord de faire venir le gardien allemand à De Kuip l’été dernier.

Feyenoord a recruté Ernst l’été dernier pour cinq millions d’euros en provenance du Hertha BSC afin de remplacer Timon Wellenreuther, qui avait quitté le club. Depuis, l’Allemand de 23 ans est le gardien titulaire du club de Rotterdam, mais il n’a pas encore convaincu Been. L’ancien entraîneur de Feyenoord estime qu’Ernst n’est pas à son avantage sur l’égalisation tardive de Fortuna.

« Vu de derrière le but, je pense quand même que le gardien aurait pu faire beaucoup plus », déclare Been sur ESPN au moment de revoir l’action. L’analyste critique surtout la façon dont Ernst va vers le ballon. « Il ne plonge pas vraiment, il se laisse simplement tomber. »

« Je pense qu’il pouvait faire un pas de plus et peut-être aller chercher le ballon plus loin qu’il ne l’a fait. Je n’ai jamais été gardien, mais cela ressemblait davantage à une chute qu’à un véritable pas suivi d’un plongeon vers le ballon », poursuit Been.

Les critiques de Been ne se limitent pas à la prestation d’Ernst contre Fortuna Sittard. « J’ai toujours des doutes à son sujet en tant que gardien, surtout au niveau auquel Feyenoord aspire », indique l’ancien entraîneur du club.

Si Ernst a empêché le remplaçant de Fortuna Sven Simons de porter le score à 1-2 en fin de match grâce à un arrêt important, Been estime que le gardien n’en montre pas encore assez. « Il ne m’a pas encore convaincu. Il réalise un arrêt formidable sur ce dernier ballon, mais ce but entre trop facilement », juge l’analyste.

Been tient toutefois à éviter que ses critiques ne se transforment en campagne personnelle contre le gardien allemand. « Encore une fois, il ne faut pas que cela devienne une campagne contre Ernst, mais on ne peut pas encore dire qu’il a rapporté des points à Feyenoord », souligne-t-il.

L’ancien entraîneur de Feyenoord se demande également pourquoi le club de Rotterdam n’a pas choisi un gardien néerlandais. « Je ne comprends pas pourquoi il faut aller chercher des gardiens à l’étranger alors qu’on a aussi des joueurs comme Branderhorst et Drommel aux Pays-Bas », affirme Been, qui cite également Nick Olij (PSV) et Etienne Vaessen (FC Groningen) comme solutions possibles. « Il y a largement assez de gardiens qui m’impressionnent. Et Feyenoord arrive avec Ernst. »