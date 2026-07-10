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Sean SteurNewcastle United

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Une recrue idéale pour l’Ajax pendant la Coupe du monde ? « Il est meilleur que Sean Steur »

Ajax
Girona
Maroc
A. Ounahi

Si Henk Spaan avait été directeur technique de l'Ajax, il aurait recruté Azzedine Ounahi. C'est ce qu'affirme le chroniqueur dans sa rubrique quotidienne pour Het Parool.

Cet été, Spaan consacre ses chroniques à la Coupe du monde, mais pour la deuxième journée consécutive, il ne peut s’empêcher de citer Sean Steur, désormais à Newcastle United.

FBL-WC-2026-MATCH90-CAN-MARGetty Images

Cette fois, il s’appuie sur la rencontre France-Maroc (2-0) pour étayer son argument. « Le numéro dix marocain Ounahi, habituellement débordant de talent, n’a pu se montrer dangereux qu’une seule fois, peu avant la fin du match. »

« D’ailleurs, sa valeur sur Transfermarkt, 10 millions d’euros seulement, pourrait intéresser l’Ajax. Mieux que Steur, en tout cas », estime Spaan.

Steur, autrefois encensé par Spaan lors de sa saison de révélation à l’Ajax, a manifestement perdu ses faveurs.

Âgé de 26 ans et lié à Gérone jusqu’en 2030, Ounahi a évolué aux côtés de Míchel et Daley Blind la saison passée.

Ce duo a d’ailleurs déjà signé à l’Ajax. Les attaquants ukrainiens Viktor Tsygankov et Vladyslav Vanat, de Gérone, relégué en deuxième division, ont également été associés aux Amstellodamois lors de ce mercato.

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