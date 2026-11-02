« Je dirais que c’est une question de jours », a déclaré Kane lors de la conférence de presse du Bayern Munich, avant le duel de Ligue des champions face à l’Atlético à Madrid.

L’Anglais a précisé où en étaient les discussions avec les dirigeants du FCB : « Nous avons eu de bonnes discussions ce week-end, et encore aujourd’hui. Je sais que je répète sans cesse que nous sommes tout près d’un accord, mais cette fois, nous en sommes vraiment très proches. Les détails restent des détails dans tout contrat. »

L’Anglais a poursuivi : « Une grande partie des points les plus importants a déjà été réglée et cela nous convient, mais chaque contrat comporte une multitude de petites choses à prendre en compte et de détails que les avocats doivent régler en dernier ressort. »

Kane a conclu : « Dans l’ensemble, je dirais qu’il s’agit plutôt de jours que de semaines. Les discussions se sont encore bien déroulées aujourd’hui. Espérons que nous pourrons finaliser quelque chose dans les prochains jours. »

Prochains matchs FCB Bundesliga 12:30 SVW

Selon les rumeurs, Kane devrait signer au Bayern jusqu’en 2029. Certaines sources ont également fait état d’un nouveau contrat jusqu’en 2030.

Getty Images

Harry Kane au Bayern Munich : 156 buts en 160 matches

Début octobre déjà, Sky et Bild avaient rapporté de concert qu’une avancée décisive avait eu lieu dans les négociations entre Kane et le Bayern Munich. Le président Herbert Hainer avait ensuite expliqué ce qui empêchait encore la conclusion définitive de l’accord.

« Il y a beaucoup de détails à régler. Les droits à l’image, les droits de la personnalité, etc. Nous allons régler ces détails. Il ne s’agit pas de la durée du contrat ou de quoi que ce soit de ce genre », a déclaré Hainer à Bild : « Je suis très optimiste. Jan Dreesen et notre direction m’ont dit que les discussions se déroulaient très bien. Harry et sa famille se sentent extrêmement bien à Munich. Je suis très, très optimiste quant à la possibilité de finaliser l’accord bientôt. »

Kane avait quitté Tottenham Hotspur pour Munich en 2023. Le FCB avait payé une indemnité de transfert de base de 95 millions d’euros pour le joueur de 33 ans, qui a depuis inscrit 156 buts et délivré 41 passes décisives en 160 matches officiels. Il a récemment remporté le prestigieux Ballon d’Or.