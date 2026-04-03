Une prouesse extraordinaire… Une athlète égyptienne réalise un exploit sans précédent pour le monde arabe et africain

Jawhar Nabil, ministre égyptien de la Jeunesse et des Sports, a salué l'exploit historique réalisé par la championne égyptienne Hana Gouda, joueuse de l'équipe nationale égyptienne de tennis de table, après sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde féminine qui se déroule à Macao, en Chine.

Lors d'un entretien téléphonique avec la joueuse, le ministre a exprimé sa fierté face à sa performance remarquable, qui reflète un esprit de détermination et de ténacité, tout en affirmant sa confiance en sa capacité à continuer à briller et à faire rayonner le nom de l'Égypte sur la scène internationale.

Le ministre a également remercié Ashraf Helmy, président de la Fédération égyptienne de tennis de table, ainsi que le staff technique de l'équipe nationale, en reconnaissance de leurs efforts pour soutenir la joueuse et créer un environnement propice à cette réussite.

Hana Goda avait battu la Française Jia Nan Yuan, classée 24e mondiale, sur le score de 4-3, devenant ainsi la première joueuse égyptienne, arabe et africaine à atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde féminine dans l'histoire de ce sport.