Le club d'Al-Ittihad a poursuivi ses démarches offensives lors du mercato estival en cours, en prolongeant le contrat de l'un de ses talents montants les plus prometteurs.

Al-Ittihad a annoncé, ce jeudi, la prolongation du contrat de son jeune joueur Mohammed Falatah pour les 3 prochaines saisons, le liant au club jusqu'en 2029.

Cette décision du club saoudien vise à conserver l'un de ses jeunes talents les plus en vue, à qui tout le monde prédit un avenir radieux.

Falatah a été promu en équipe première il y a près de deux ans, plus précisément en 2024, sous la direction de l'entraîneur français Laurent Blanc, alors qu'il n'avait que 17 ans, ce dernier ayant exprimé son admiration pour son talent.

Bien qu'il n'ait pas réussi à obtenir une grande opportunité de jouer au cours de la période passée, le nouvel entraîneur allemand Jens Wissing pourrait compter sur lui, notamment en raison du manque d'effectif manifeste au milieu de terrain.

À noter que le club saoudien a été actif ces dernières heures, en finalisant le recrutement de l'arrière gauche Fares Abidi en provenance de Neom, et du milieu de terrain sénégalais Dion Lopy en provenance d'Almería, après avoir activé la clause d'achat dans le contrat de son défenseur camerounais Stéphane Keller.

Al-Ittihad se prépare pour le début de la nouvelle saison, plus précisément le 11 août en cours, lorsqu'il affrontera Al-Jazira, au tour préliminaire de la Ligue des champions d'Asie Elite.

« Al-Ameed » entamera son parcours en championnat saoudien le samedi 15 août en cours, en recevant Al-Khaloud, au stade Al-Inma, lors de la première journée.