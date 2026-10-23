Mike Verweij conseille à l’Ajax d’entamer au plus vite des discussions avec Abdellah Ouazane au sujet d’un nouveau contrat. Le milieu offensif de 17 ans a fait forte impression jeudi soir après son entrée en jeu, en inscrivant le superbe but du 2-0 face à l’Atalanta. Selon le journaliste qui suit l’Ajax pour De Telegraaf, la durée relativement courte du contrat du grand espoir pourrait déjà précipiter son départ.

Verweij apprécie particulièrement Ouazane, qui semblait encore en route pour le Real Madrid l’été dernier. « Ce garçon avait déjà décroché un magnifique transfert au Real Madrid, mais il n’a pas passé la visite médicale là-bas pour des raisons particulières », raconte le journaliste dans le podcast Kick-off. « Il s’agissait d’une très légère anomalie congénitale, qui ne pose aucun problème aux Pays-Bas. Mais c’est un joueur hors catégorie. »

Le milieu de terrain est actuellement sous contrat avec l’Ajax jusqu’à la mi-2028, ce qui évite au club de devoir craindre un départ libre dans l’immédiat. Verweij estime néanmoins que l’Ajax doit agir rapidement, puisqu’il ne restera plus qu’un an de contrat à Ouazane après cette saison. La valeur marchande de l’international marocain est désormais estimée à huit millions d’euros.

Selon Verweij, un accord sur un nouveau contrat est toutefois loin d’être acquis. « L’Ajax doit bientôt s’asseoir à la table des négociations avec lui, et ce sera un défi. Il est représenté par Forza Sports Group, où il y a aussi des hommes d’affaires qui voudront demander beaucoup d’argent », explique le journaliste. « Je pense que l’Ajax peut lui proposer un très bon contrat, mais connaissant Jordi Cruyff, il n’ira pas jusqu’à l’extrême. »

Verweij cite à ce sujet l’exemple de Ryan Gravenberch, qui avait obtenu très jeune un contrat particulièrement lucratif à Amsterdam. « À 16 ans, Gravenberch touchait un million et demi d’euros par an », rappelle le journaliste. Dans le podcast, il est ensuite avancé que les négociations pourraient se compliquer si l’entourage de Ouazane réclame quatre ou cinq millions d’euros.

Verweij souligne par ailleurs qu’un séjour prolongé à l’Ajax pourrait aussi être le meilleur choix pour Ouazane lui-même. « Je pense qu’il est très important pour lui de jouer encore deux ou trois ans aux Pays-Bas. Qu’il fasse en sorte de devenir le meilleur joueur d’Eredivisie ici, car il a le potentiel pour vraiment l’être. Qu’il parte à l’étranger seulement ensuite », conseille le journaliste.

Le journaliste est convaincu qu’Ouazane lui-même est ouvert à l’idée de rester plus longtemps à Amsterdam. « C’est un garçon très raisonnable et j’entends dire que son père et sa mère sont eux aussi des personnes très raisonnables », raconte Verweij. Lorsqu’on lui demande si le milieu de terrain souhaite rester à l’Ajax pour le moment, Verweij répond : « Oui, je le pense. Mais il faudra bien sûr lui proposer un bon contrat. »