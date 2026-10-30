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L’entraîneur de Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, a exigé de ses joueurs qu’ils conservent leur soif de victoire et leur efficacité sans pitié avant le derby de Premier League contre Crystal Palace, samedi. De Zerbi a donné des nouvelles importantes de l’état de forme de James Maddison et salué le jeune attaquant Mathys Tel après leur victoire historique sur le terrain de Chelsea.

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Tottenham veut confirmer après son succès historique à Stamford Bridge

Tottenham Hotspur reçoit Crystal Palace au Tottenham Hotspur Stadium avec l’ambition de confirmer ses deux victoires consécutives en Premier League. L’équipe de Roberto De Zerbi aborde ce derby londonien en pleine confiance après un rare succès historique (3-0) sur le terrain de son rival Chelsea.

Palace arrive à la 17e place sous les ordres de son nouvel entraîneur, Pierre Sage, après plusieurs semaines difficiles sur le plan des résultats et des buts marqués.

Malgré cette récente embellie, De Zerbi insiste : son groupe doit garder les pieds sur terre et rester avide de succès.

De Zerbi exige de Tottenham une faim de victoire sans relâche

Lors de sa conférence de presse d’avant-match, De Zerbi a souligné que deux victoires ne représentaient qu’une étape, et non une fin en soi. « Nous n’avons pas atteint notre objectif. Nous voulons rendre nos supporters heureux, pas maintenant, mais à la fin de la saison », a déclaré De Zerbi.

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« Maintenant, nous devons continuer à pousser, rester concentrés, renforcer notre état d’esprit et notre envie d’enchaîner les victoires… Ce club doit enchaîner les victoires et avoir la rage de vaincre jour après jour, match après match, victoire après victoire. Une ou deux fois, ce n’est pas suffisant. »

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De Zerbi a salué les leaders du vestiaire, notamment James Maddison, Pedro Porro et Micky van de Ven, qui veillent à maintenir un haut niveau d’exigence.

Maddison disponible, De Zerbi salue les progrès de Tel

De Zerbi a confirmé que l’influent meneur de jeu James Maddison avait suffisamment récupéré pour jouer contre Palace, même si sa charge de travail à l’entraînement reste surveillée. « James est disponible. C’est un joueur spécial pour nous, un joueur spécial parce qu’il possède des qualités uniques, différentes de celles de tous les autres », a souligné De Zerbi.

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L’entraîneur italien a également évoqué les progrès de Mathys Tel après son but remarquable contre Chelsea. « Je suis fier et heureux, mais avant tout pour lui, parce que j’aime travailler pour les joueurs, les aider à progresser », a expliqué De Zerbi.

« Mathys travaille très dur. C’est un garçon intelligent. Il a un très, très gros potentiel. Là où il progresse, je pense, c’est dans la prise de décision, la dernière décision. »

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Un test exigeant attend Tottenham face au Palace de Pierre Sage

À propos de son prochain adversaire, De Zerbi a exprimé son grand respect pour l’entraîneur de Crystal Palace, Pierre Sage, et évoqué les difficultés liées à la participation à plusieurs compétitions.

« Je connais très bien Pierre Sage. C’est un très bon entraîneur… Ce n’est pas facile de disputer trois compétitions, parce qu’ils jouent en Premier League, en Ligue européenne et en Carabao Cup », a observé De Zerbi.

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Tottenham tentera de profiter de sa dynamique récente pour décrocher trois nouveaux points précieux devant ses supporters.