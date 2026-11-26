Partager Suivez GOAL sur Google

Personne ne s'attendait à les revoir réunis sur un terrain, et personne n'imaginait que les souvenirs reviendraient aussi vite. Mais le football argentin se prépare désormais à une soirée exceptionnelle, une nuit dont l'histoire se souviendra longtemps, après la confirmation officielle de la présence de la légende Lionel Messi au match d'adieu de son ancien coéquipier Carlos Tevez.

Publicité

L'annonce est tombée ce jeudi et a enflammé les supporters en Argentine et au-delà, d'autant que Messi avait annoncé plus tôt cette année sa retraite internationale, mettant fin à une longue aventure avec la sélection argentine, une aventure faite de larmes et de joie, et qui s'est achevée dans la gloire.

Malgré cette retraite, Messi a décidé de revenir une seule fois, selon la chaîne « The Touchline » , non pas pour un tournoi ou un titre, mais pour un vieil ami et coéquipier, avec qui il a partagé le maillot de l'Argentine dans les moments les plus durs comme les plus beaux. Un retour par fidélité, pour une soirée d'adieu à la hauteur d'un grand nom comme celui de l'Apache.

Le jubilé de Tevez doit se tenir le 20 décembre prochain à la Bombonera, l'antre de Boca Juniors, le club qui a fait connaître Tevez et lui a ouvert les portes de la réussite en Europe et dans le monde. C'est là, dans ce stade qui connaît le sens de la passion et de la folie, que l'Apache dansera sa dernière danse.

Le compte officiel du match, « adios apache », a publié sur Instagram une photo de Messi sous le maillot de la sélection argentine, accompagnée d'un message émouvant : « Messi et Tevez ont partagé le maillot de l'Argentine et ont joué ensemble à de nombreuses reprises, comme lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud et de la Copa América 2011 ».

Publicité Publicité

Le compte a ajouté : « Ils vont se retrouver lors d'une nuit historique. C'est vraiment un immense honneur d'accueillir le meilleur joueur du monde pour la dernière danse de l'Apache. Leo Messi, la Bombonera t'attend ».

Related Topics

Et de poursuivre : « Messi n'a pas besoin d'être présenté. C'est le capitaine qui a mené l'Argentine au sacre en Copa América 2021, puis en Coupe du monde 2022 au Qatar, puis en Copa América 2024. Son parcours est unique : huit Ballons d'or, une carrière légendaire au FC Barcelone, un passage remarqué au Paris Saint-Germain et l'aventure actuelle à l'Inter Miami. Mais avant tout, il représente une génération qui a longtemps attendu de le voir champion du monde ».

Tevez, lui, a officiellement pris sa retraite en 2022, au terme d'une riche carrière qui l'a mené de Boca Juniors aux Corinthians, à West Ham, à Manchester United, à Manchester City, à la Juventus et au Shanghai Shenhua, avant de revenir finalement là où tout avait commencé.

Publicité

Messi ne sera pas seul ce soir-là : de nombreuses stars du football argentin et mondial participeront à ce jubilé, à commencer par Juan Román Riquelme, Martín Palermo, Sergio Agüero et Gabriel Omar Batistuta, aux côtés des légendes Gianluigi Buffon, Patrice Evra et Rio Ferdinand.

Le compte a conclu : « Ce n'est pas un simple match d'adieu, c'est une nuit pour rendre hommage à toute une génération, une nuit où de vieux amis se retrouveront une dernière fois sur la pelouse. Tout le peuple argentin rêve de faire partie de cette nuit, qui ne se reproduira pas. Leo Messi, la Bombonera t'attend. Le monde entier t'attend ».