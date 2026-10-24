Les supporters ont marqué le match au sommet entre Al-Hilal et Al-Qadisiyah en Roshn Saudi League par un record sans précédent.

Al-Hilal s'est imposé face à Al-Qadisiyah sur le score de 3-2 lors du match qui les a opposés, hier vendredi soir, au stade Prince Mohammed bin Fahd de Dammam, à l'occasion de la onzième journée de la Roshn Saudi League.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué que la rencontre a enregistré un record en ce qui concerne l'affluence du public dans les tribunes du stade Prince Mohammed bin Fahd de Dammam.

Le journal a précisé que le match a connu la présence de 20 207 spectateurs, soit le nombre maximal autorisé dans les tribunes du stade, ce qui représente 91 % de la capacité réelle des tribunes, en tenant compte des périmètres de sécurité isolant le public.

Ce match est ainsi devenu celui ayant enregistré la plus forte affluence dans la Région orientale, dépassant la rencontre entre Al-Ittihad et Al-Ettifaq disputée en juin 2022, qui avait réuni 20 115 spectateurs.

Il convient de rappeler que ce match a opposé les deux leaders de la Roshn Saudi League cette saison, et s'est soldé par l'accession d'Al-Hilal à la première place avec 27 points, soit deux points d'avance sur Al-Qadisiyah, qui a reculé à la troisième position, derrière Al-Nassr à la différence de buts.