Une nouvelle ère pour Chelsea : le président du club quitte officiellement ses fonctions

Le président du Chelsea FC, Todd Boehly, et le dirigeant Mark Walter, ont décidé de vendre leurs parts dans le club au principal propriétaire, Clearlake Capital.

Cela signifie que la société Clearlake, dirigée par ses cofondateurs Behdad Eghbali et José E. Feliciano, a désormais pris le contrôle total du club.

Boehly, Walter et le milliardaire suisse Hansjörg Wyss détenaient chacun une part de 12,8 %, tandis que la société Clearlake possédait auparavant 61,5 % des Blues.

Selon la « BBC », Chelsea a déclaré dans un communiqué que Wyss « restera un actionnaire et un partenaire important au sein du groupe des propriétaires ».

Toutefois, l'Américain Boehly quittera son poste de président, une fonction qu'il occupait depuis 2022, lorsque le consortium avait acheté le club pour 2,3 milliards de livres sterling à Roman Abramovitch, à la suite des sanctions imposées au Russe par le gouvernement britannique en raison de ses liens présumés avec le président de son pays, Vladimir Poutine, ce qu'il a démenti.

Il est entendu que la société Clearlake a versé près d'un milliard de livres sterling pour les deux parts représentant environ un quart du club, bien que des sources au sein du club affirment que la valeur de Chelsea s'élève à environ 5 milliards de livres sterling.

« BBC Sport » avait rapporté en août dernier que Boehly et Walter envisageaient de vendre leurs parts.

Plusieurs sources ont indiqué que les discussions avaient débuté au sein du groupe des propriétaires du Chelsea FC après qu'un différend, apparu pour la première fois en 2024, avait conduit les deux camps à explorer le rachat de la part de l'autre.

Boehly, l'un des propriétaires de la franchise de baseball des Los Angeles Dodgers, a déclaré que cela avait été un « honneur » pour lui d'exercer les fonctions de président du conseil d'administration de Chelsea.

Il a ajouté : « Je tiens à remercier les nombreuses personnes qui ont contribué à assurer un avenir radieux au club, notamment la Premier League, les entraîneurs et les joueurs, les dirigeants et le personnel talentueux de Chelsea, ainsi que les légions de supporters fidèles. »

Il a poursuivi : « J'ai apprécié mon partenariat avec la société Clearlake et le groupe des propriétaires au sens large, ainsi que les décisions collectives et les investissements que nous avons réalisés pour soutenir le succès du club à court et à long terme. Je suis convaincu que Chelsea est bien positionné pour poursuivre son succès sous la direction de Clearlake. »

Boehly et Walter ont également vendu leur part dans le club français du RC Strasbourg, partenaire du Chelsea FC.

Depuis le rachat en 2022, le meilleur classement obtenu par Chelsea en Premier League a été la quatrième place lors de la saison 2024-2025. Le club a également remporté la Ligue Europa Conférence et la Coupe du monde des clubs cette saison-là.

Le club a par ailleurs connu un taux de rotation remarquablement élevé de joueurs au cours des quatre dernières années, la stratégie initiale s'étant concentrée sur le recrutement de jeunes joueurs sous des contrats de longue durée.

Chelsea a terminé la saison dernière à la dixième place de la Premier League et a nommé Xabi Alonso au poste d'entraîneur de l'équipe durant l'été.

Eghbali et Feliciano ont remercié Boehly pour « son temps et sa contribution » en tant que président, affirmant qu'il « fera toujours partie de l'histoire de Chelsea et de sa famille ».

Ils ont ajouté que leur priorité était de « poursuivre les investissements dans les infrastructures du club, la performance sportive, le développement des joueurs et la réalisation d'un succès durable pour Chelsea et les supporters du club ».

Chelsea a des projets en cours consistant soit à réaménager le stade de Stamford Bridge, soit à s'installer dans un nouveau stade, ce qui, selon certaines sources, a parfois provoqué des tensions entre le camp de Boehly et Clearlake.

Le communiqué du club indique qu'« il n'y aura aucun changement dans les opérations quotidiennes, la direction ou la stratégie du club » à la suite de la prise de contrôle totale par Clearlake.

Walter, cofondateur et directeur général de la société de financement mondiale Guggenheim Partners, où Boehly a également débuté sa carrière financière, a vendu la franchise des Los Angeles Lakers le mois dernier pour un montant record de 12,5 milliards de dollars (9,23 milliards de livres sterling), un an après avoir acheté la part majoritaire de la franchise de la ligue professionnelle américaine de basket-ball.

Par ailleurs, les procureurs fédéraux américains et la Securities and Exchange Commission enquêtent sur les sociétés affiliées à l'empire commercial de Walter.

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