Une nation unie… Taremi enflamme les foules iraniennes

Mehdi Taremi, le capitaine de l’équipe nationale iranienne, a fait part de ses impressions à la veille du coup d’envoi de la campagne de son équipe en Coupe du monde, face à la Nouvelle-Zélande, demain matin.

L’Iran évolue dans le groupe G, en compagnie de l’Égypte, de la Belgique et de la Nouvelle-Zélande.

Dans des propos rapportés par le journal Mundo Deportivo, l’attaquant a affirmé lors de la conférence de presse : « Nous respectons tous les Iraniens, qu’ils vivent en Iran ou au sein de leurs communautés à travers le monde. »

L’attaquant de l’Olympiakos a ajouté : « Depuis de nombreuses années, l’Iran est une nation unie. Nous voulons montrer cette unité, et nous sommes ici à la Coupe du monde pour apporter de la joie aux Iraniens, où qu’ils se trouvent. »

De son côté, Amir Qal’at Noyi, le sélectionneur national, a déclaré : « Nous sommes habitués à transformer les difficultés en opportunités. Notre unique objectif est d’apporter de la joie au cœur de notre peuple. »

Los Angeles, qui accueille la plus grande diaspora iranienne, pourrait ainsi mobiliser des milliers de supporters pour encourager les siens.

« Je suis ravi qu’ils viennent nous voir et j’espère qu’ils nous porteront chance », a déclaré Qala’at Noyi. « J’espère qu’ils nous encourageront, et que nous leur rendrons ce soutien en livrant un bon match. »