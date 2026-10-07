On dit que rien ne dure éternellement, une règle que le Real Madrid semble avoir décidé de briser en souffrant d'un seul et même problème sans fin. Car malgré toutes les recrues et les promotions, le club merengue se retrouve une nouvelle fois face au même vieux cauchemar : une crise aiguë au cœur de la défense.

Bien que la direction du club ait œuvré pour renforcer ce poste au cours des dernières saisons en recrutant Konaté et Huijsen et en promouvant le jeune Asencio en équipe première, il y a chaque saison un moment décisif où l'entraîneur se retrouve sans défenseurs.

Cette fois, c'est au tour de l'entraîneur portugais José Mourinho, qui fait face à un véritable dilemme avant de recevoir Villarreal samedi prochain au stade Santiago-Bernabéu, à 21 heures, heure d'Europe centrale.

Rüdiger esseulé

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, Mourinho ne dispose face au Sous-Marin jaune que d'un seul joueur parfaitement opérationnel au cœur de la défense, l'Allemand Antonio Rüdiger. Quant aux autres noms, ils sont hors des plans : Huijsen pour cause de suspension, et Asencio pour cause de blessure.

L'espoir reste suspendu aux revenants de blessure, mais le tableau n'est pas rassurant : le Français Konaté pourrait être disponible, mais il accuse encore du retard dans sa convalescence d'une blessure au genou, tandis que le Brésilien Éder Militão se rapproche d'un retour après une absence de plus de six mois, mais sa participation demeure incertaine.

Des solutions de secours

Face à ce tableau complexe, Mourinho n'aura d'autre choix que de recourir à des solutions de secours : soit s'appuyer sur les jeunes de l'académie comme Mario Rivas ou Juan Martínez, soit replacer le Français Aurélien Tchouaméni au poste de défenseur central, un rôle qu'il a déjà occupé par le passé.

Quelle que soit la décision que prendra l'entraîneur portugais, la vérité immuable demeure : ce mal dont le Real Madrid souffre depuis longtemps semble condamné à ne jamais prendre fin.







