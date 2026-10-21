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Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduit par

Une malédiction née du Clasico : les blessures parlent français à Al-Nassr

M. Simakan
K. Coman
Al-Faisaly vs Al Nasr FC
Al-Faisaly
Al Nasr FC
Saudi Pro League
France
Arabie saoudite

Les absences assiègent le Real Madrid

La malédiction des blessures a continué de poursuivre le club saoudien d'Al-Nassr, avant son match attendu face à Al-Faïsaly en Roshn Saudi League.

Al-Nassr se rendra chez Al-Faïsaly après-demain vendredi, au stade de la cité sportive d'Al-Majma'ah, lors de la onzième journée de la Roshn Saudi League.

Le journal saoudien « Al-Riyadiyah » a indiqué qu'Al-Nassr disputerait la rencontre sans ses deux stars françaises, l'ailier Kingsley Coman et le défenseur Mohamed Simakan, en raison de la blessure dont ils souffrent actuellement.

Le journal a précisé que le staff médical a refusé de prendre le risque d'aligner les deux joueurs face à Al-Faïsaly, et a préféré qu'ils poursuivent leurs programmes de rééducation respectifs, par crainte d'une nouvelle blessure.

Le staff médical procédera à un nouvel examen des deux joueurs français dans les prochains jours, afin de déterminer leur situation en vue d'une participation au match contre Al-Wasl des Émirats arabes unis, lundi prochain, lors de la troisième journée de l'AFC Champions League Elite.

Coman et Simakan souffrent de cette blessure depuis la victoire 3-1 sur Neftchi d'Ouzbékistan, l'avant-dernier lundi, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de l'AFC Champions League Elite.

Le duo devait initialement manquer le Clasico face à Al-Ahli, jeudi dernier, avant son report, mais ils ont été absents lors du match contre Neom, hier mardi, lors de la dixième journée de la Roshn Saudi League.

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