Le club saoudien d'Al-Hilal a infligé une lourde sanction à son ailier néerlandais Crysencio Summerville, en décidant de retenir la moitié de son salaire mensuel, en raison de la crise qu'il a provoquée le mois dernier.

La Confédération asiatique de football avait décidé, ce jeudi, de suspendre Summerville pour 3 matchs et de lui infliger une amende de 2 000 dollars, à la suite de son expulsion directe pour mauvais comportement, lors du match contre Al-Gharafa du Qatar en Ligue des champions d'Asie Élite.

Le journaliste saoudien Abdulrahman Abaoud a déclaré que le club d'Al-Hilal appliquerait son règlement intérieur à l'encontre de Summerville, en retenant la moitié de son salaire mensuel, en raison de la sanction prononcée à son encontre par la Confédération asiatique.

Abaoud avait affirmé dans de précédentes déclarations que « le Leader » attendait le rapport de l'arbitre du match contre Al-Gharafa, ainsi que la décision de la Confédération asiatique, afin de déterminer le degré d'implication de l'ailier néerlandais dans l'expulsion dont il a fait l'objet.

Al-Hilal s'était imposé face à Al-Gharafa sur le score de 2-1, lors du match qui les avait opposés au milieu du mois dernier, au Kingdom Arena, lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie Élite.

Le match avait été marqué par l'expulsion directe de Summerville à la 33e minute, en raison de son altercation avec l'Algérien Ismaël Bennacer, le milieu de terrain d'Al-Gharafa, lui aussi expulsé.

Selon le journaliste saoudien, Al-Hilal avait déjà infligé une sanction similaire à son défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, après son expulsion lors de la finale de la Coupe du Serviteur des deux Saintes Mosquées contre Al-Nassr, il y a deux ans.

Il convient de rappeler que Summerville sera absent avec Al-Hilal jusqu'à la mi-parcours de l'équipe dans la phase de ligue de la compétition asiatique, puisqu'il ne sera pas présent face aux clubs qataris d'Al-Sadd et d'Al-Shamal, ainsi que face au club émirati de Shabab Al-Ahli.

Al-Hilal occupe la troisième place du groupe Ouest de la compétition asiatique, avec 3 points, à la différence de buts derrière Al-Aïn des Émirats et l'Esteghlal Téhéran d'Iran.