Une légende française fustige Mbappé : tu ne mérites pas le Ballon d'or avec cette mentalité

Dans une attaque directe et fracassante, la légende du football français et lauréat du Ballon d'Or Jean-Pierre Papin a laissé exploser sa colère contre son compatriote Kylian Mbappé, accusant la star du Real Madrid d'un narcissisme excessif et d'avoir ruiné elle-même ses chances dans la course au Ballon d'Or.

Les déclarations de Papin, âgé de 62 ans et sacré Ballon d'Or en 1991, ont fait l'effet d'une bombe lors d'un entretien incendiaire accordé à la chaîne "France TV" et rapporté par le quotidien espagnol "Mundo Deportivo", dans lequel il a critiqué la campagne personnelle que mène Mbappé pour remporter le trophée individuel le plus prestigieux au monde.

"Tout tourne autour de moi seul"

Papin, l'un des plus grands attaquants de l'histoire de la France, a entamé son propos sur un ton mêlant admiration et reproche sévère : "J'admire beaucoup Kylian, il détient des records, mais il y a une limite à partir de laquelle tout tourne autour de moi seul. Moi, moi et moi."

Il a ajouté, dans une critique acerbe des récentes déclarations de Mbappé affirmant qu'il était le seul à mériter le trophée : "Quand on décerne le Ballon d'Or, on ne peut pas dire ce que l'on veut ; le Ballon d'Or est attribué par les autres. Quand il a dit : personne d'autre que moi ne mérite le Ballon d'Or, c'était vraiment exagéré à mes yeux. Vraiment exagéré."

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Un coup porté au critère du fair-play

L'offensive de Papin ne s'est pas arrêtée à la question de l'humilité : il a aussi mis en doute la légitimité sportive de Mbappé à remporter la distinction au regard de ses critères officiels, et plus précisément du critère du fair-play sur lequel l'attaquant du Real Madrid s'était appuyé pour justifier sa candidature.

Il a déclaré sur un ton ironique : "Quand on regarde comment le Ballon d'Or est attribué, on trouve toute une série de critères, et ce critère précisément, s'agissant de Kylian, ne s'applique pas à lui. Les autres critères sont bons, sauf celui-là."

Harry Kane proposé en alternative

Autre surprise : le lauréat du Ballon d'Or a dévoilé son candidat préféré pour le trophée, ignorant totalement Mbappé pour désigner l'Anglais Harry Kane.

Il a expliqué : "J'ai une estime particulière pour Harry Kane. Il a réalisé une saison exceptionnelle, avec 73 buts en une seule année. Il a remporté le Soulier d'Or, et je pense qu'il a également livré une très belle prestation en Coupe du monde."

Papin a conclu sa comparaison par un message voilé et sévère à l'adresse de Mbappé : "De plus, je trouve que Kane fait preuve d'une grande élégance dans sa façon de communiquer ; il ne prononce pas un seul mot de travers. Il est là par amour du football, et c'est un plaisir pour moi de le regarder."



