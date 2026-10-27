Une légende allemande donne son avis : Olise a-t-il été lésé dans la course au Ballon d'Or ?

Lothar Matthäus, légende du football allemand, a dévoilé son opinion sur le classement de la star du Bayern Munich, Michael Olise, dans la liste du Ballon d'Or 2026.

Olise a assisté à la cérémonie qui s'est tenue hier lundi à Londres pour soutenir son coéquipier Harry Kane, couronné du Ballon d'Or, ramenant ainsi le trophée au club bavarois après 45 ans d'attente.

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Michael Olise a terminé à la neuvième place, au terme d'une saison exceptionnelle avec le club bavarois et l'équipe de France. De nombreux supporters du Bayern Munich ont peut-être estimé que l'ailier français méritait une meilleure place, mais Lothar Matthäus pense que son classement était juste au regard de la qualité de la concurrence.

Matthäus a écrit dans un article publié sur le site de Sky Allemagne, relayé par Yahoo Sport : « La neuvième place d'Olise est méritée. »

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Il a ajouté : « Il faut regarder les noms des joueurs qui l'ont devancé au classement, comme Rodri, Ousmane Dembélé et Erling Haaland. Dans l'ensemble, c'était un excellent vote. Je félicite tous ceux qui ont organisé le processus et pris les décisions. »

L'ancienne star de l'équipe d'Allemagne estime que Harry Kane méritait le trophée, puisqu'il a écrit : « Je suis heureux pour tous ceux qui reçoivent une récompense, mais je pense que Harry Kane est le joueur qui méritait le Ballon d'Or plus que quiconque. »

Et d'expliquer : « Ce trophée représente une reconnaissance pour un joueur qui a affiché un niveau constant tout au long d'une saison entière, qui a régalé les supporters et qui a été un modèle à suivre. »