Une interview remarquée de l’Ajax passe mal auprès de Valentijn Driessen

Valentijn Driessen émet de sérieux doutes sur les propos élogieux de Tolu Arokodare au sujet de son concurrent Marcos Leonardo. L’attaquant de l’Ajax a marqué les esprits jeudi soir par ses déclarations après la victoire 6-1 contre le FC Midtjylland, mais Driessen estime qu’il ne faut pas leur accorder trop d’importance.

Tolu a de nouveau joué un rôle important pour l’Ajax jeudi soir, avec deux buts et une passe décisive contre le FC Midtjylland. Le Nigérian de 25 ans compte désormais douze buts et quatre passes décisives en seize matches, mais, après la rencontre, il se réjouissait surtout du but de Marcos Leonardo. Le Brésilien a remplacé Tolu à la 70e minute et a fixé le score à 6-1.

Après la rencontre, Tolu a déclaré sur Ziggo Sport qu’il se réjouissait sincèrement de la réussite de son concurrent. « Je suis heureux pour lui et j’espère que cela lui donnera davantage confiance en lui », a déclaré l’attaquant. « C’est un sport collectif. Si je ne marque pas, j’espère que Leo marquera. »

Mike Verweij est impressionné par les mots de Tolu et pense que l’attaquant est sincère. « Il semble vraiment le penser », affirme le journaliste qui suit l’Ajax dans le podcast Kick-off du journal De Telegraaf. Driessen n’est pas du tout de cet avis : « Arrête avec cette naïveté, il ne le pense pas du tout », réagit vivement le journaliste.

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Verweij maintient toutefois sa position et demande à Driessen combien de fois il a personnellement parlé à Tolu. « Ça m’est complètement égal », répond Driessen. « Je connais très bien le football professionnel et je sais comment les gens fonctionnent. »

Selon Driessen, tout footballeur professionnel pense, en fin de compte, à sa propre carrière. « À la fin, une fois qu’ils auront arrêté, ils diront tous qu’il s’agit de onze sociétés à responsabilité limitée », affirme-t-il. « Si tu ne joues pas, tu ne peux pas non plus faire progresser ta carrière et tu gagnes beaucoup moins d’argent. C’est aussi le cas pour Tolu. »

Verweij persiste à penser que Tolu semble différent de beaucoup d’autres footballeurs, mais Driessen n’est pas convaincu. « Il peut dire cela maintenant parce qu’il n’est pas relégué au second plan », souligne le journaliste. Lorsque Verweij avance que Tolu souhaite probablement le meilleur à Marcos Leonardo, mais pas au détriment de sa propre place, Driessen réagit : « C’est ce que je veux dire. Jamais à ses propres dépens. »

Driessen cite ensuite Pierre van Hooijdonk comme exemple d’un footballeur qui, en tant que remplaçant, se comportait généralement en professionnel, même s’il rongeait lui aussi son frein sur le banc. « Il ne se mutinait pas, disons », se souvient Driessen. « Je ne dis pas que Tolu se mutinera, mais on ne devient pas non plus footballeur professionnel autrement. »