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Bart DHanis
Traduit par

Une interview bizarre a de très lourdes conséquences pour Lisandro Martínez ; ses coéquipiers prennent parti

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Manchester United envisage de vendre Lisandro Martínez cet hiver, rapporte Sky Sports mercredi après-midi. Le défenseur a tenu des propos peu subtils sur la direction du club après la défaite contre l’Atlético de Madrid en Ligue des champions (2-0).

Mardi soir, Manchester United a poursuivi son début de saison catastrophique en s’inclinant 2-0 sur la pelouse de l’Atlético de Madrid en Ligue des champions. Après le match, Martínez s’est présenté devant les caméras.


« Oui. J’attendais davantage de notre directeur technique », a déclaré Martínez, profondément déçu, donnant une mauvaise note à Jason Wilcox. « Je le dis en toute franchise. J’attends des investissements plus importants. »

Le défenseur argentin s’est en revanche montré plus indulgent envers l’entraîneur Michael Carrick. « On change constamment d’entraîneur, mais qu’en est-il des autres domaines ? Il est facile de pointer du doigt l’entraîneur ou les joueurs, mais nous devons aussi regarder du côté des autres. »

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Martínez était très affecté par le faux pas de Manchester United en Ligue des champions. « Notre prestation a été mauvaise, vraiment mauvaise. Je dois me retenir. Cela reflète l’état actuel de notre club. Ce n’est pas un club du niveau de la Ligue des champions », s’emporte l’ancien joueur de l’Ajax.

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« Nous avons réalisé une saison fantastique l’an dernier et nous attendons maintenant davantage de la direction du club. Des recrues capables de rivaliser, car beaucoup d’autres équipes recrutent aussi de nombreux joueurs », a ajouté le défenseur, déçu par la politique de recrutement de Manchester United.

Le contrat de l’ancien joueur de l’Ajax expire à l’été 2027. Le club dispose d’une option pour le prolonger jusqu’à la mi-2028, mais ne semble plus vouloir la lever. Un transfert cet hiver est envisagé. Selon Laure Whitwell, journaliste qui suit le club, celui-ci infligera également une amende au défenseur pour ses déclarations.

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Manchester United réfléchit en outre à une sanction supplémentaire contre le gaucher. De nombreux joueurs de l’effectif sont eux aussi mécontents de ses propos. Ils ont le sentiment que Martínez les juge « pas assez bons ».