Une insulte qui finit devant les tribunaux : Aston Villa annonce des poursuites contre Carragher

Le club d'Aston Villa a annoncé l'engagement de poursuites judiciaires contre Jamie Carragher, consultant de la chaîne « Sky Sports », en raison de ses « insultes inacceptables » envers le club et ses supporters.

Nassef Sawiris, copropriétaire et président du conseil d'administration du club, a annoncé cette décision controversée sur les réseaux sociaux.

Le club a publié un communiqué succinct sur son compte officiel, tard dans la soirée de vendredi.

La démarche de Sawiris fait suite aux déclarations de Carragher concernant les supporters d'Aston Villa, après que ce dernier a invité Manchester United à recruter Unai Emery, l'entraîneur de l'équipe, affirmant que le technicien espagnol souhaiterait prendre les rênes de Manchester United si Michael Carrick venait à être limogé de son poste.

Lors de son intervention dans l'émission « Stick to Football », Carragher a déclaré que les supporters d'Aston Villa devaient se taire, ajoutant qu'« Aston Villa ne deviendra jamais Manchester United ».

Ces propos ont suscité une grande colère au sein d'Aston Villa.

Sawiris a affirmé que le club ne resterait pas les bras croisés face à ces insultes, déclarant dans son communiqué : « Aston Villa va engager des poursuites judiciaires contre Jamie Carragher en raison de ses insultes inacceptables envers le club et ses supporters. »

Il a ajouté : « Aston Villa ne permettra à personne d'entraver notre ascension dans le football anglais et européen. »

Plus tôt cette semaine, Carragher avait évoqué Unai Emery, l'entraîneur sacré en Ligue Europa la saison dernière, et la possibilité qu'il prenne la tête de Manchester United, affirmant que le coach d'Aston Villa ne refuserait pas la chance d'entraîner l'équipe.

Carragher a déclaré : « Je pense qu'Unai Emery est un entraîneur extraordinaire au vu de ce qu'il accomplit année après année. Il fait face à autant de changements, avec des joueurs qui ont besoin de temps pour s'adapter, et il y parvient année après année. »

Il a ajouté : « Mais la raison qui me pousse à répondre aux supporters d'Aston Villa, c'est que je ne peux pas croire qu'un entraîneur qui obtient autant de succès en Ligue Europa... Si j'étais joueur et que je remportais la Ligue Europa trois ou quatre fois, il est certain que j'aspirerais ensuite à me battre pour la Ligue des champions. »

Il a poursuivi : « Aston Villa ne deviendra jamais Manchester United. Je pense simplement qu'il n'a pas connu le succès escompté avec le Paris Saint-Germain ou Arsenal, et cela est peut-être dû à l'existence de luttes entre les personnes influentes au sein du vestiaire et à des choses de ce genre, mais il est certain qu'il voudra avoir à nouveau la chance d'entraîner un club géant. Il existe une hiérarchie dans le football, que cela vous plaise ou non. »

Il a renchéri : « Le Real Madrid s'offrira le meilleur joueur de Manchester United, et il l'a déjà fait lorsqu'il a recruté Cristiano Ronaldo, et il y a des clubs moins prestigieux qu'Aston Villa qui recruteront ses joueurs ou son entraîneur. Alors taisez-vous, supporters d'Aston Villa. Aston Villa ne deviendra jamais Manchester United. »

Carragher est revenu, vendredi, pour clarifier ses propos controversés lors de son intervention dans l'émission « The Overlap Daily », déclarant : « L'affaire a pris beaucoup trop d'ampleur et est devenue plus grande qu'elle ne l'était. J'ai fini par leur demander de me laisser tranquille, et je n'aurais peut-être pas dû employer cette expression. Mais tout cela était dit sur le ton de la plaisanterie, car ils avaient inondé mes pages sur les réseaux sociaux de commentaires. »

Il a conclu : « Quand je leur disais de me laisser tranquille, je voulais dire qu'ils ne devaient pas me déranger sur mes comptes sur les réseaux sociaux. Si vous voulez vous moquer de moi au pub en compagnie de M. Goldbridge, cela ne me pose absolument aucun problème, mais laissez mes comptes personnels tranquilles ! Nous allons tous mettre fin à cette querelle, car je suis l'un des plus grands admirateurs d'Aston Villa. »