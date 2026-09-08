La liste des trente candidats au Ballon d'Or a été dévoilée ce mardi, suscitant des sentiments contrastés au FC Barcelone.

La liste comprend Lamine Yamal, Cubarsí et Rodri (qui évoluait à Manchester City la saison dernière), ainsi que Ferran Torres (actuellement joueur du Paris Saint-Germain).

Cependant, deux noms majeurs sont absents de l'effectif blaugrana, puisque Pedri et Raphinha ne sont pas parvenus à décrocher une place sur la liste ; à noter que le joueur originaire de Tenerife s'était classé onzième lors de la précédente édition, tandis que le Brésilien avait pris la cinquième place.

Le journal catalan « Sport » a qualifié d'injuste l'exclusion des deux stars du Barça.

Bien que Pedri n'ait pas livré une performance de haut niveau lors de la Coupe du monde — le sélectionneur De la Fuente ayant préféré s'appuyer sur Fabián à son poste —, il a joué un rôle central dans les succès du Barça.

De son côté, Raphinha n'a pas non plus brillé au Mondial (la sélection brésilienne ayant été l'une des déceptions du tournoi), et sa saison avec le club n'a pas atteint le niveau des chiffres impressionnants qu'il avait affichés lors de la saison 2024-2025 ; pour autant, l'absence de leurs deux noms demeure surprenante dans une liste élargie qui comprend des joueurs comme Sadio Mané, Julián Quiñones et Dayot Upamecano.

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Il ne fait aucun doute que cette liste fera polémique, en raison de l'exclusion de nombreux noms ; les cas de Pedri et de Raphinha en sont le meilleur exemple, d'autant plus que chacun d'eux traverse actuellement une période de grande forme et affiche un excellent niveau.

La saison dernière, Pedri a disputé 43 matches avec le FC Barcelone, inscrivant deux buts et délivrant 12 passes décisives ; et surtout, il a été le meneur de jeu d'une équipe qui a dominé la Liga, remporté la Supercoupe d'Espagne et manqué de peu la qualification pour la finale de la Ligue des champions.

De son côté, Raphinha a marqué 21 buts et délivré 8 passes décisives en 33 matches ; et bien qu'il n'ait pas été au sommet de son art, ces chiffres restent impressionnants.

Tous deux sont des éléments essentiels de l'effectif de l'entraîneur Hansi Flick, et leur exclusion de cette liste constituera sans nul doute une motivation supplémentaire pour prouver qu'ils font partie de l'élite du football mondial.

Les espoirs du Barça de remporter le Ballon d'Or reposent en grande partie sur Lamine Yamal, même si Rodri — et jusqu'à Pau Cubarsí — pourraient également entrer dans la course.

Ce mardi, le joueur originaire du quartier de Rocafonda a livré une conférence de presse exemplaire, faisant primer l'intérêt collectif sur les intérêts personnels, tout en réussissant dans le même temps à asseoir son statut avec une grande élégance.

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