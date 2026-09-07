Mike Verweij et Valentijn Driessen se montrent très critiques lundi, dans Kick-Off de De Telegraaf, envers la direction de Feyenoord. Dévy Rigaux et Robert Eenhoorn auraient pu faire du meilleur travail lors de la dernière période des transferts, tel est leur jugement.

« Rigaux s’en est pris très violemment à son prédécesseur Te Kloese », ouvre Verweij dans cette séquence consacrée à Feyenoord. « Mais maintenant, il apparaît qu’avec l’argent de Hadj Moussa inclus, Te Kloese en était à 40 millions. Une offre de 25 millions a été faite pour Ueda, qui a été vendu bien trop bon marché à Lille OSC. Et Read pouvait presque monter jusqu’à 35 millions. Et Hull City a offert 20 millions pour Targhalline. »

« S’ils avaient simplement fait leur travail et vendu les bons joueurs, Feyenoord aurait eu, pour le moment, énormément de moyens financiers. Ce même Te Kloese y avait mis en place un effectif qui valait environ 120 millions d’euros. Donc je pense que Rigaux et Eenhoorn n’ont pas bien fait quelque chose lors de cette période des transferts. S’ils avaient vendu Read immédiatement, ils auraient pu être beaucoup plus efficaces sur le marché des transferts », ajoute l’observateur critique de l’Ajax.

Driessen enchaîne immédiatement. « On en revient encore à ces Vrienden van Feyenoord. Ils détiennent 49 % des actions. Et au moment où Feyenoord paie 17,5 millions d’euros, ils en perdent 25 %. Et à nouveau dans deux ans. Mais Feyenoord est aussi obligé de racheter une partie des actions s’il enregistre un solde positif sur les transferts lors d’un mercato. Et c’est certainement ce qu’ils feraient si l’un de ces transferts s’était concrétisé. Alors, ce solde des transferts aurait été tellement élevé qu’ils auraient été obligés de racheter une partie des acquisitions des Vrienden. »

« Mais les Vrienden van Feyenoord ne veulent pas partir. Et Eenhoorn est arrivé à la demande des Vrienden. C’est leur favori, et il est devenu directeur. Donc il n’ira pas à l’encontre de ces Vrienden. Eenhoorn s’est laissé influencer pour ne pas laisser se faire le transfert de Hadj Moussa », lance Driessen dans un reproche appuyé à l’encontre du directeur technique de Feyenoord.

Selon Driessen, une garantie bancaire refusée n’est pas la raison pour laquelle Hadj Moussa n’est pas aujourd’hui un joueur d’Al-Ittihad. « Il s’agit d’un transfert de 40 millions d’euros. On parle de l’Arabie saoudite, demandez à l’Ajax. Ils ont toujours eu l’argent et sont solvables. »

« Feyenoord répondait aussi à peine au téléphone, il était très difficile d’entrer en contact avec eux. Cela a traîné très longtemps, et au final la visite médicale n’a plus pu avoir lieu non plus. Robert Eenhoorn n’est rien d’autre que le prolongement des Vrienden van Feyenoord. C’est leur copain. Au moment où quelqu’un vous met en avant et que vous pouvez servir son intérêt, cela arrive neuf fois sur dix. Il avait déjà fait savoir auparavant qu’il n’était pas particulièrement enthousiaste à l’idée de racheter les Vrienden. Et alors, vous restez avec ces Vrienden », conclut Driessen.