Une image rare : le drapeau saoudien a-t-il bénéficié d’un traitement particulier face à l’Uruguay ?

Les réseaux sociaux ont été le théâtre d’une vive polémique à la suite d’une photo prise avant la rencontre entre l’Arabie saoudite et l’Uruguay, comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2026.

Les deux équipes ont fait match nul 1-1 lors de leur rencontre tôt ce mardi matin au Hard Rock Stadium de Miami, pour la première journée de la phase de groupes.

Les internautes ont circulé une image prise juste avant le coup d’envoi, alors que les joueurs se préparaient à saluer les drapeaux nationaux : ceux-ci apparaissaient surélevés, une disposition inhabituelle.

Les internautes ont souligné que cette disposition n’avait pas été observée lors des rencontres précédentes, estimant qu’elle était liée à la spécificité du drapeau saoudien, qui porte la chahada « Il n’y a pas d’autre dieu qu’Allah et Mohammed est Son messager », et qu’elle justifiait donc de le surélever par rapport au sol.

Après vérification, les organisateurs n’ont publié aucune déclaration officielle concernant un traitement particulier du drapeau saoudien en raison de sa spécificité, bien que la photographie diffère effectivement des rencontres précédentes.

Rappelons que ce partage remet le groupe H à zéro : chaque équipe totalise pour l’instant un seul point, après le 0-0 entre l’Espagne et le Cap-Vert.