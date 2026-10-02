René van der Gijp estime que Cristiano Ronaldo (41 ans) aurait dû prendre sa retraite internationale avec le Portugal après la Coupe du monde. Johan Derksen trouve surtout la situation triste pour l’attaquant, qui semble avoir fait son temps en sélection nationale.

Selon O Jogo, il est « à cent pour cent » certain que Ronaldo va arrêter en sélection. La bombe a éclaté lorsque le sélectionneur Jorge Jesus n’a pas fait entrer le vétéran contre la Norvège, après quoi Ronaldo est parti furieux à l’issue du match.

« Je ne comprends vraiment pas », entame Van der Gijp dans Vandaag Inside son analyse de la polémique autour de Ronaldo. « Vous êtes président de la fédération portugaise et vous engagez un nouvel entraîneur. Alors vous lui dites : il y a une chose qui ne se passera pas. Que cela se termine dans la dispute. »

« On va simplement parler à Ronaldo en lui disant : on va tout baptiser à ton nom. Le stade, l’aéroport, vraiment tout. Mais on va organiser un match d’adieu, et maintenant c’est terminé », expose l’analyste de Dordrecht comme la manière idéale, selon lui, de dire au revoir à l’attaquant.

« Je pense qu’il ne s’en serait pas contenté », enchaîne Johan Derksen. « Alors, à un moment donné, il faut lui dire : si ce n’est pas à l’amiable, ce sera de force. On ne va plus te titulariser », rétorque immédiatement Van der Gijp.

Derksen poursuit : « Je trouve vraiment que c’est une fin humiliantе pour un si grand footballeur. Mais Ronaldo en est aussi lui-même responsable. »

« Pourquoi vouloir préparer un Euro à 41 ans ? Cela n’a aucun sens, non ? Il faut simplement arrêter, mon vieux. Il a joué 234 matches internationaux, c’est vraiment hallucinant. Mais c’est terriblement dommage », conclut Van der Gijp.