Al-Ahli n'a pas attendu longtemps avant de payer le prix de sa moquerie envers son voisin Al-Ittihad, après qu'une phrase publiée par son compte officiel à la suite du faux pas du Doyen face à Abha s'est transformée en séquence embarrassante, dans le sillage de sa chute retentissante face à Al-Shabab sur le score de six buts à un, dans le cadre des rencontres de la douzième journée du championnat saoudien Roshan Pro League.

L'histoire a commencé après le match nul d'Al-Ittihad face à Abha sur le score de 1-1, lorsque le compte officiel d'Al-Ahli a publié une photo du maillot avec lequel l'équipe allait disputer sa rencontre face à Al-Shabab, en légendant : « Al-Ahli apparaît dans sa plus belle parure », dans une allusion moqueuse exploitant le nom d'Abha, l'équipe qui avait stoppé son voisin ittihadi.

L'expression « sa plus belle parure » n'était pas un simple commentaire anodin, mais portait une allusion évidente au faux pas d'Al-Ittihad, Al-Ahli ayant utilisé le nom d'Abha dans la formulation de sa publication pour célébrer l'apparence de son maillot, tout en adressant un message moqueur à son rival traditionnel, qui avait perdu deux points lors de cette même journée.

Mais le football n'a pas laissé beaucoup de temps à Al-Ahli pour savourer cette escarmouche, car la réponse est venue sur le terrain de manière cinglante, après avoir subi une lourde défaite face à Al-Shabab sur le score de 1-6, lors d'un match devenu l'une des soirées les plus embarrassantes de l'histoire du Raqi face aux Lions.

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La dureté de la défaite ne s'est pas arrêtée au seul score, car Al-Shabab a reproduit sa supériorité sur le même score que celui réalisé lors de sa confrontation face à Al-Ahli en 2008, faisant de ce nouveau 6-1 la plus large défaite subie par l'équipe face à son rival depuis cette date, et ramenant au premier plan un souvenir douloureux pour ses supporters.

Ainsi, la moquerie par laquelle Al-Ahli voulait embarrasser Al-Ittihad s'est retournée en matière à railleries à son encontre après cette chute historique, le Raqi s'étant retrouvé dans une situation peu enviable ; alors qu'il faisait allusion au faux pas de son voisin avec l'expression « sa plus belle parure », sa soirée face à Al-Shabab s'est achevée sur un lourd 6-1 qui a fait revenir l'ancienne publication au premier plan sous un angle totalement différent.