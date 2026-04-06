Une honte pour la France… 24 cartons rouges en un seul match !

Dans un incident sans précédent sur les terrains amateurs français, un derby régional dans le Morbihan a dégénéré en une véritable pagaille qui s'est soldée par une bagarre générale, l'intervention de la gendarmerie et l'exhibition de 24 cartons rouges d'un seul coup, lors d'un événement qualifié de « honte » dans l'histoire du football local.

D'un match ordinaire à un chaos total

Tout se déroulait normalement lors de ce match de deuxième division régionale entre l’Avenir de Guilliers et l’Indépendant de Moron, qui s’est soldé par un score de 2-2.

Mais le coup de sifflet final n'était que le début d'un nouveau chapitre de chaos, après qu'une altercation a éclaté entre les supporters des deux équipes, qui s'est rapidement transformée en bagarre générale à laquelle ont pris part les joueurs et l'un des parents.

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Selon le journal « Ouest-France », le père d’un des joueurs de Moron a envahi le terrain pour défendre son fils, transformant la dispute en une violente bagarre au cours de laquelle les coups ont atteint la tête, dans un climat de panique parmi les spectateurs.

L'arbitre distribue 24 cartons rouges

Dans une tentative désespérée de maîtriser la situation, l'arbitre a recouru à la mesure la plus extrême possible, distribuant 24 cartons rouges sur les 27 joueurs ayant participé à la rencontre (13 de Guilliers et 11 de Moron), dans une scène sans précédent sur les terrains français.

Des témoins oculaires ont rapporté que certains participants avaient utilisé des matraques pendant la bagarre, avant que les forces de la gendarmerie nationale n'interviennent pour maîtriser la situation, alors que la bagarre était déjà pratiquement terminée.

La commission disciplinaire régionale devrait se pencher sur l'affaire dans les prochains jours, et l'on s'attend à des sanctions sévères qui pourraient toucher les deux clubs.

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