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Jérôme Rothen, ancien joueur du Paris Saint-Germain devenu consultant, a lancé un appel retentissant aux stars du football mondial pour qu'elles se mobilisent contre Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football. Il exhorte les plus grands joueurs à s'unir et à user de leur influence pour obtenir un changement à la tête de la FIFA, jusqu'à organiser une grève collective susceptible de le contraindre à quitter son poste.

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Les propos de Rothen interviennent à l'approche de l'élection à la présidence de la FIFA, prévue le 18 mars 2027 à Rabat, la capitale marocaine. Infantino s'apprête à y briguer un nouveau mandat, lui qui dirige l'instance internationale depuis février 2016 et qui fait désormais face à des défis concernant l'avenir de sa présidence.

Plusieurs prétendants se mobilisent pour défier Infantino lors de ce scrutin très attendu, à commencer par Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, entré dans la course avec le soutien de l'UEFA après avoir obtenu l'appui des fédérations européennes, dans le but de proposer une alternative à l'actuel patron de la FIFA.

Le Japonais Kozo Tashima, président d'honneur de la Fédération japonaise de football, a également annoncé sa candidature et s'est dit prêt à discuter avec Diallo d'une éventuelle coordination entre eux. Le Suisse Ramon Vega, ancien joueur de Tottenham, figure lui aussi parmi les noms ayant fait part de leur volonté d'affronter Infantino pour la présidence de l'instance internationale.

Dans ce contexte, Rothen estime que le changement à la tête de la FIFA ne doit pas se limiter à une bataille entre candidats ou aux manœuvres des fédérations nationales, mais qu'il doit aussi impliquer les joueurs eux-mêmes, en tant qu'acteurs les plus liés au jeu et les plus à même d'influer sur son avenir, en particulier les stars qui jouissent d'une popularité mondiale et d'une grande influence.

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Dans son émission « Rothen s'enflamme » sur RMC, l'ancien Parisien a affirmé qu'il ne pouvait pas, à lui seul, faire tomber Infantino, mais que les plus grands joueurs du football mondial étaient en mesure de lancer un vaste mouvement. Il a cité des noms de la stature de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Kylian Mbappé, parmi les figures les plus en vue capables de mener cette initiative.

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Le consultant français a ajouté que les stars du football occupaient une place exceptionnelle au sein du jeu , et qu'une union de leurs positions pourrait donc leur conférer un poids considérable face à la direction de la FIFA. Il a insisté sur le fait que le football appartient avant tout aux joueurs et qu'il n'est pas acceptable qu'ils restent à l'écart des décisions qui touchent à leur avenir et à celui des compétitions auxquelles ils participent.

Rothen est allé au-delà de simples appels à publier des communiqués ou à formuler des critiques publiques : il a invité les joueurs à passer à l'acte en cessant de jouer au football. Selon lui, une grève collective de 15 jours pourrait constituer un moyen de pression efficace sur la direction de l'instance internationale et obliger les dirigeants à prendre au sérieux les revendications des stars.

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Il a expliqué qu'un arrêt de courte durée, s'il était collectif et organisé, placerait le football mondial face à une situation inédite, en raison de l'impact direct de l'absence des stars sur les compétitions. Une telle démarche pourrait, selon lui, pousser les responsables à revoir la manière dont le jeu est géré et les décisions prises au niveau de la FIFA.

Rothen s'en est également pris vivement à Infantino, l'accusant de privilégier les intérêts commerciaux et l'argent au détriment des joueurs. Il a averti que la santé et l'avenir du football étaient, à ses yeux, désormais en danger, alors que la polémique persiste autour de la gestion de l'instance internationale et des décisions prises par son président.

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Ces déclarations surviennent alors qu'Infantino a été critiqué pour une précédente proposition visant à ouvrir la porte à des investisseurs privés au sein d'une entité commerciale liée aux revenus des tournois de la FIFA. Ce projet, qui a suscité une vaste opposition avant d'être abandonné, est devenu l'un des principaux dossiers ayant accentué les tensions entre la direction de l'instance internationale et plusieurs acteurs du football, notamment en Europe.

Rothen a conclu en affirmant que l'union des grands joueurs était, selon lui, la voie capable de provoquer un véritable changement, soulignant qu'un arrêt de 15 jours constituerait un message difficile à ignorer, au moment où tous les regards se tournent vers la prochaine élection à la présidence de la FIFA et les nouvelles positions et alliances qu'elle révélera quant à l'avenir d'Infantino à la tête de l'instance internationale.