Une gorgée d'eau, un sourire ironique… Scaloni dans une situation amusante avant le match contre l'Égypte

La conférence de presse de lundi du sélectionneur de l’équipe d’Argentine Lionel Scaloni a été interrompue par une demande surprenante : l’expulsion des photographes de la salle. Visiblement déconcerté, le technicien a lancé avec ironie : « C’est dur », une réaction qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Selon la presse, l’incident s’est produit alors que Scaloni répondait à une question sur le niveau des sélections engagées dans la Coupe du monde 2026, soulignant que l’Argentine avait eu la chance de pouvoir redoubler d’efforts même lorsqu’elle n’était pas au meilleur de sa forme.

À un moment inattendu, une organisatrice a pris le micro et a annoncé : « Nous prions les photographes de bien vouloir quitter la salle, merci », provoquant l’étonnement de l’entraîneur argentin, qui a bu une gorgée d’eau et haussé les sourcils, manifestement surpris par le timing et la forme de l’intervention.

Scaloni s’est alors tourné vers Nicolás Novello, son adjoint en conférence de presse, et a lancé avec un sourire entendu : « C’est dur », ironisant sur la rigueur de l’organisation dans l’application de ses consignes.

La séquence, largement relayée sur les réseaux sociaux, a été saluée par les internautes comme un moment d’humour révélant le côté humain du sélectionneur à la veille du choc très attendu contre l’Égypte en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Rappelons que l’Argentine se prépare à défier l’Égypte en huitièmes de finale, promettant un duel intense entre le champion du monde et les Pharaons, déterminés à créer l’exploit face aux « Tango ».