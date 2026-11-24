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Cristiano Ronaldo a encore frappé. La superstar portugaise a inscrit le 987e but de sa carrière face à Al-Sadd, en Ligue des champions asiatique, sur un penalty frappé avec puissance.

Ronaldo s'est présenté au point de penalty et a frappé avec une telle conviction qu'il n'a laissé aucune chance au gardien d'Al-Sadd, Meshaal Barsham.

L'attaquant, désormais âgé de 41 ans, avait pourtant manqué un penalty quelques jours plus tôt lors du match de championnat perdu contre Al-Ahli. Cet échec n'a pas entamé sa confiance : son penalty transformé mardi soir constituait déjà son 140e but sous le maillot d'Al-Nassr. Le cap des 1 000 buts en carrière se rapproche encore.

Al-Nassr n'a toutefois pas longtemps profité de son avance. Mohammed Waad a égalisé pour Al-Sadd dès la 22e minute. Les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur le score de 1-1. Al-Nassr a entamé la seconde période en supériorité numérique, puisque Waad

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Ronaldo avait déjà marqué onze fois cette saison. Il a inscrit neuf buts en Saudi Pro League, tandis que sa réalisation avant la pause face à Al-Sadd était sa deuxième en Ligue des champions asiatique.

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Tijjani Reijnders brille aussi

Tijjani Reijnders a lui aussi impressionné en Ligue des champions asiatique. Avec deux buts et une passe décisive, le milieu de terrain a été le joueur le plus en vue d'Al-Qadsiah.

Le Néerlandais a délivré la passe décisive sur le deuxième but de Julián Quiñones. Après la pause, Reijnders a lui-même alourdi le score.

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Son premier but était particulièrement réussi : il a trouvé la cible d'une frappe depuis les abords de la surface de réparation. Son deuxième but n'a pas tardé à suivre.

Al-Qadsiah s'est finalement imposé 1-5 face à Shabab Al-Ahli. Grâce à cette victoire, l'équipe de Reijnders occupe la deuxième place de la phase de championnat. Seul Al-Ain a pour l'instant récolté davantage de points.