Pour la première fois depuis 2006, la liste des candidats au Ballon d'Or ne compte qu'un seul joueur n'ayant pas participé à la dernière Coupe du monde. Malgré cette absence mondialiste, la star géorgienne Khvicha Kvaratskhelia, sacrée meilleur joueur de la Ligue des champions, se distingue comme la seule exception de la liste 2026, une situation qui rappelle ce qui était arrivé à la légende camerounaise Samuel Eto'o il y a vingt ans.

Kvaratskhelia apparaît comme un cas unique parmi les 30 nommés cette année, étant le seul à ne pas avoir disputé la Coupe du monde 2026 en raison de l'échec de sa sélection, la Géorgie, à se qualifier. Il s'agit d'un paradoxe rare dans l'histoire de la récompense, mais qui n'est pas le premier du genre, selon le quotidien français « L'Équipe ».

Lors de l'édition 2023, 7 joueurs sur 30 de la liste des nommés étaient absents de la Coupe du monde au Qatar. La star géorgienne était alors présente aux côtés de Karim Benzema, écarté sur blessure, ainsi que d'un quintette dont les sélections avaient échoué à se qualifier : Victor Osimhen, Mohamed Salah, Nicolò Barella, Martin Ødegaard et Erling Haaland. Malgré son absence mondialiste, Haaland avait réussi à décrocher la deuxième place du Ballon d'Or derrière Lionel Messi, après avoir mené Manchester City vers un triplé historique (Ligue des champions, Premier League et Coupe d'Angleterre).

Cinq ans plus tôt, précisément lors de l'édition 2018, l'absence mondialiste s'était limitée à seulement 3 joueurs. Benzema manquait à l'appel après avoir été écarté de la liste de l'équipe de France, alors sacrée championne, tandis que le Gallois Gareth Bale et le Slovène Jan Oblak, gardien de l'Atlético Madrid, n'avaient pas réussi à qualifier leurs sélections pour la phase finale.

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Quant à l'édition 2014, à l'époque du partenariat entre le magazine « France Football » et la Fédération internationale « FIFA », et avec une liste limitée à 23 joueurs, seul un duo était absent de la Coupe du monde au Brésil faute de qualification : Gareth Bale et Zlatan Ibrahimović. À l'inverse, l'édition 2010 avait vu l'ensemble des 23 nommés participer à la Coupe du monde en Afrique du Sud, sans aucune exception.

Pour retrouver le scénario d'un seul joueur absent de la Coupe du monde au sein de la liste, il faut remonter à l'édition 2006, lorsque la liste comptait 50 joueurs. Eto'o était alors le seul absent de la Coupe du monde à avoir recueilli des voix dans le classement final. Cela faisait suite à une saison exceptionnelle au cours de laquelle il avait remporté avec le Barça les titres de champion d'Espagne et de la Ligue des champions, ainsi que le titre de meilleur buteur de la Liga avec 26 buts, tout en marquant en finale européenne face à Arsenal, malgré la déception de la non-qualification du Cameroun pour la Coupe du monde en Allemagne.

Eto'o avait alors terminé à la sixième place du Ballon d'Or derrière cinq joueurs ayant disputé la Coupe du monde, emmenés par son coéquipier Ronaldinho, lauréat du prix du meilleur joueur en Europe à l'époque.