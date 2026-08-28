La polémique s'est enflammée autour du transfert du Brésilien Gabriel Martinelli, ailier d'Arsenal, vers Al Hilal, après que le compte de l'émission « Fi Al Marma » de la chaîne « Al Arabiya » a commis une erreur en traduisant les déclarations du journaliste britannique Ben Jacobs, ce dernier intervenant rapidement pour révéler que ce qui avait été publié ne reflétait pas ses propos réels.

Jacobs était apparu dans l'émission « Fi Al Marma » pour évoquer les négociations entre Al Hilal et Arsenal en vue de recruter Martinelli, avant que la page de l'émission ne publie sur la plateforme « X » un résumé de ses déclarations selon lequel Galatasaray avait présenté une offre d'une valeur de 20 millions d'euros pour engager le joueur, tandis que l'offre d'Al Hilal atteignait 66 millions d'euros pour le club anglais, en plus de 20 millions d'euros par an pour Martinelli.

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Mais le journaliste britannique n'a pas tardé à contester ce qui avait été publié, republiant le tweet en précisant que la traduction avait dénaturé le sens de ses déclarations et que l'écart entre ses propos d'origine et ce qui figurait dans la publication était extrêmement important.

Jacobs a affirmé que ses propos ne faisaient aucune allusion au fait que Galatasaray aurait commis une erreur dans ses négociations, mais qu'il expliquait plutôt que le transfert serait bon pour Arsenal sur le plan financier, car Al Hilal avait présenté une offre supérieure d'environ 20 millions d'euros à l'offre turque, précisant que la comparaison portait entre les 45 millions d'euros de Galatasaray et les 66 millions d'euros d'Al Hilal.

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Il a également expliqué que le point relatif à Martinelli était totalement différent, indiquant que le joueur n'était pas ouvert à un transfert vers Galatasaray, et non que le club turc avait commis une erreur dans la gestion du transfert, ce qui l'a poussé à rejeter la formulation apparue sur le compte de l'émission.

Jacobs a écrit sur son compte : « Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Il semble que quelque chose se soit perdu dans la traduction ici », avant d'ajouter que la traduction arabe avait peut-être mal rendu le sens, mais il a souligné que le résumé publié n'était en rien proche de ce qu'il avait dit dans la version anglaise originale.

Cet incident survient à un moment où le transfert de Martinelli suscite un grand intérêt, alors qu'Al Hilal se rapproche de boucler le transfert de l'ailier brésilien, la crise de traduction ajoutant un nouveau chapitre à des négociations qui captivent l'attention des supporters de football saoudiens et anglais.

Ainsi, le débat autour du transfert de Martinelli s'est transformé, passant de simples négociations entre Al Hilal et Arsenal à une polémique médiatique également, après que l'un des journalistes les plus spécialisés dans le marché des transferts a dû corriger lui-même ses déclarations et affirmer que l'écart entre ce qu'il avait dit et ce qui avait été publié était le résultat de la traduction et non le contenu de ses propos d'origine.