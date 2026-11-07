Une erreur d'arbitrage déclenche la colère de De Zerbi : réponse officielle de la Premier League

Roberto De Zerbi Roberto De Zerbi, l'entraîneur de Tottenham, a laissé éclater une vive colère après que Jayden Bogle, le défenseur de Leeds United, a échappé à l'expulsion à la suite d'un tacle violent ayant causé une blessure inquiétante à Mathys Tel, l'ailier des Spurs, lors de la rencontre entre les deux équipes dans le cadre de la 10e journée de Premier League.

Selon le journal britannique « The Sun », la rencontre disputée sur la pelouse d'Elland Road a été marquée par une décision arbitrale controversée, alors que les deux équipes n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets, à la suite de l'intervention de la technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage dans une action qui a suscité de nombreuses protestations.

Tel, âgé de 21 ans, a ressenti de vives douleurs après que Bogle a écrasé son tendon d'Achille lors d'un tacle violent près de la ligne médiane du terrain.

Malgré la violence du tacle, l'arrière droit de Leeds n'a même pas reçu de carton jaune, et l'arbitre John Brooks ne s'est pas non plus rendu devant l'écran de visionnage pour revoir l'action, à l'issue d'une longue vérification menée par l'arbitre assistant vidéo Tony Harrington.

Dans un communiqué publié par le centre des matchs de la Premier League, on peut lire : « La décision de l'arbitre de ne pas expulser Bogle pour son tacle sur Mathys Tel a été vérifiée, et l'arbitre assistant vidéo a confirmé la validité de la décision. »

Le communiqué ajoute, citant l'arbitre VAR : « Je confirme la décision de l'arbitre sur le terrain de ne pas brandir le carton rouge. Il n'y avait pas une grande vitesse dans l'élan vers le tacle, et il a avancé ses pas vers le ballon. Je confirme que le tacle était imprudent. »

La colère au sein de Tottenham s'est accentuée après que Tel a été contraint de quitter le terrain malgré sa tentative de poursuivre le match, sachant qu'il avait été proche de rejoindre la liste de l'équipe de France avant la trêve internationale, mais qu'il n'avait pas été convoqué.

Les signes de colère sont apparus clairement sur le visage de De Zerbi lors de la sortie de l'ancien joueur du Bayern Munich, l'entraîneur ayant fait entrer Dominic Solanke à sa place, deux minutes avant la fin de la première mi-temps.