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Hussein Hamdy
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Une erreur d'Ali Maaloul met la Tunisie en difficulté face à la Libye

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Le vétéran Ali Maaloul, l'arrière gauche de la sélection tunisienne, a commis une erreur lors de la confrontation de la Tunisie face à la Libye dans les éliminatoires qualificatives pour la Coupe d'Afrique des nations 2027.

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Maâloul a retenu l'un des joueurs de la Libye lors d'une contre-attaque de la Tunisie et l'a fait tomber au sol, poussant l'arbitre de la rencontre à accorder un penalty contre la Tunisie, qui s'est soldé par le premier but du match.

La première période de la rencontre entre la Tunisie et la Libye s'est achevée sur l'avantage de cette dernière, un but à zéro.

La sélection tunisienne cherche à décrocher sa première victoire dans ces éliminatoires, tandis que la sélection libyenne espère engranger les trois points et améliorer sa position au classement du groupe.

La sélection tunisienne avait récolté deux points grâce à ses matchs nuls face au Botswana et à l'Ouganda lors des deux premières journées.

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L'affrontement entre la Tunisie et la Libye dans les éliminatoires qualificatives à la Coupe d'Afrique des Nations 2027 revêt une grande importance, au vu du début poussif des deux sélections dans le groupe 8, qui comprend également les sélections de l'Ouganda et du Botswana, ce qui rend les deux confrontations directes entre les deux voisins décisives pour déterminer l'identité de la sélection la plus proche de décrocher son billet pour la qualification.

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17 nov. 2026

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La sélection tunisienne aborde ces éliminatoires sous la houlette de son entraîneur Moïn Chaâbani, qui a pris en main la direction technique à l'été 2026, après avoir mené l'Espérance de Tunis au sacre en Ligue des champions d'Afrique à deux reprises consécutives, en 2018 et 2019.

Chaâbani espère rétablir la stabilité au sein de la sélection tunisienne, en s'appuyant sur un groupe comptant des éléments dotés d'une grande expérience internationale, au premier rang desquels Ferjani Sassi, Aïssa Laïdouni, Ali Maâloul et Montassar Talbi.

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La sélection tunisienne avait entamé son parcours par un match nul contre l'Ouganda sur le score de 1-1, avant de laisser filer son avantage face au Botswana et de concéder le nul 2-2, malgré les deux buts inscrits par Hazem Mastouri pour la Tunisie lors de cette confrontation.

La sélection a encaissé un coup dur avec l'absence de Mastouri pour les deux confrontations face à la Libye en raison d'une blessure, contraignant le staff technique à faire appel à Mohamed Sadok Guedida pour le remplacer.

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De son côté, la sélection libyenne peine à décrocher des victoires, après avoir débuté son parcours par un match nul contre le Botswana sur le score de 2-2, avant de s'incliner face à l'Ouganda sur le score d'un but à zéro, se contentant ainsi d'un seul point lors des deux premières journées.

La sélection libyenne est dirigée par l'entraîneur Youssef Dabou, qui cherche à exploiter les deux confrontations face à la Tunisie pour améliorer la position de son équipe dans la course à la qualification.

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La compétition dans le groupe 8 se complique davantage en raison de la qualification automatique de l'Ouganda pour la phase finale en tant que l'un des pays hôtes du tournoi, aux côtés du Kenya et de la Tanzanie, ce qui signifie que le billet de qualification restant dans le groupe reviendra à la sélection la mieux classée entre la Tunisie, la Libye et le Botswana.

La rencontre entre la Tunisie et la Libye doit se renouveler le 17 novembre courant, lorsque la sélection libyenne accueillera le match retour dans la capitale Tripoli, ce qui confère au résultat de la confrontation actuelle une importance redoublée dans les calculs des deux sélections.

Écrit parHussein Hamdy

Journaliste spécialisé dans le football mondial chez Kooora

J’ai commencé mon parcours dans le monde du journalisme en 2012 à travers le journal égyptien *Al Tahrir*, où je me suis d’abord spécialisé dans la politique locale, avant d’opérer un virage vers le journalisme sportif à partir de 2014, toujours au sein du même journal. Par la suite, j’ai poursuivi mon expérience d’écriture avec les journaux *Al Fariq* et *Al Maqal*.

Après m’être spécialisé dans la couverture du football local en Égypte, j’ai entamé mon parcours dans le football international en 2018 via *Al Ain Sports* pour une durée de six mois, avant de réaliser mon rêve en rejoignant l’équipe de Kooora, le plus grand site sportif au monde, afin de continuer à poursuivre ma passion pour le football européen depuis le début du siècle.

Je suis passionné par le football mondial depuis la Coupe du monde 1998. Cependant, mon histoire d’amour avec le football européen a réellement commencé avec le suivi de la Ligue des champions au début du siècle, ce qui m’a particulièrement attaché au football italien, et notamment à l’AC Milan, le club que j’ai décidé de soutenir sans aucune hésitation dès le premier match que j’ai regardé. Malgré mon admiration, à certaines périodes durant mon enfance, pour Arsenal, Barcelone et Manchester United, les Rossoneri occupent toujours une place spéciale dans mon cœur.

Je suis spécialisé dans la traduction des actualités internationales, ainsi que dans le suivi des coulisses des transferts et des événements cachés au sein des vestiaires, tels que rapportés par la presse mondiale.

Quant à mon équipe-type de tous les temps, je choisis Gianluigi Buffon dans les cages, avec devant lui une défense composée de Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta et Cafu. Au milieu de terrain, je m’appuie sur Clarence Seedorf, Luka Modrić et Zinedine Zidane. En attaque, je place ma légende Ricardo Kaká aux côtés de Ronaldinho et Zlatan Ibrahimović.

Au cours de mon travail chez Kooora, j’ai publié de nombreux reportages, histoires et analyses, parmi lesquels :

* Luka Modrić… un guerrier qui a refusé de jouer en son nom

* Rodrygo… de l’enfant de la remontada à l’homme mystérieux du projet Alonso

* Kroos… le présent absent de la Coupe du monde des clubs

* Histoire Kooora : la surprise de Ronaldo qui a rempli Ferguson d’enthousiasme

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