Une énorme surprise : le Real Madrid a officiellement nommé un entraîneur catalan

Le Real Madrid a officialisé ce lundi la nomination de Pedro Martínez au poste d’entraîneur de son équipe de basket, en remplacement de l’Italien Sergio Scariolo, limogé après une saison blanche et décevante.

Selon la chaîne du club, le technicien catalan, né à Barcelone en 1961, a paraphé un contrat de trois ans, valable jusqu’en 2028-2029, après que le Real ait réglé une indemnité de 1,2 million d’euros à Valencia Basket.

Le limogeage de Scariolo fait suite à une saison catastrophique au cours de laquelle le Real Madrid a perdu la finale de l’Euroligue face à l’Olympiacos, la Coupe du Roi face à la Baskonia, la Supercoupe d’Espagne face à Valence, ainsi qu’en quarts de finale de la Liga Endesa contre Tenerife. C’est la première fois depuis 2011 que le Real Madrid termine une saison sans aucun titre.

Martínez, l’un des plus grands entraîneurs de l’histoire du basket espagnol, possède 35 ans d’expérience. Il a débuté à la Joventut en 1989-1990 et a dirigé dix clubs, dont Estudiantes, la Baskonia, Gran Canaria et Manresa.

Avec Valence, il a brillé lors des deux dernières saisons, terminant deuxième de l’Euroligue (25 victoires, 13 défaites) et qualifiant le club pour son premier Final Four, après un retour historique en quarts de finale, passant d’un déficit de 0-2 à une victoire 3-2 face au Panathinaïkos.

Lors de sa première interview sur la chaîne de télévision du Real Madrid, Martínez a déclaré : « C’est un immense honneur pour moi de faire partie du Real Madrid. Tous les entraîneurs du monde rêvent d’évoluer au sein d’un club comme celui-ci, avec ses exigences élevées et sa capacité à rivaliser dans toutes les compétitions. »

Il a ajouté : « Je connais l’histoire de ce club légendaire, et je ferai tout mon possible pour être à la hauteur de la responsabilité laissée par les professionnels qui m’ont précédé au sein de cette institution. »

Le nouvel entraîneur a dévoilé sa philosophie de jeu : « Je privilégie une défense active et efficace, et je mise sur la circulation du ballon. Le jeu de passes est essentiel à mes yeux, et chaque joueur doit se sentir important au sein d’une équipe au rythme harmonieux qui ose jouer sans crainte. »

Il insiste sur la nécessité de bâtir un effectif fondé sur « un mélange équilibré de jeunes joueurs et de joueurs expérimentés », soulignant : « Les joueurs expérimentés possèdent d’excellentes qualités de leadership, et certains membres de l’équipe l’ont amplement démontré. Nous avons également besoin de jeunes joueurs pleins de dynamisme et d’ambition pour atteindre les plus hauts niveaux. »

Son arrivée a surpris, car peu s’attendaient à le voir quitter Valence après le titre de champion d’Espagne, mais l’opportunité d’entraîner l’un des géants de l’Euroligue a fait basculer la donne.

Le Real Madrid veut tourner la page d’une saison catastrophique et lancer un projet global : départs de Sergio Rodríguez et Martíns Pousis, retours de Juan Carlos Sánchez et Alberto Herreros, et arrivée de Martínez sur le banc, avec pour objectif de reconquérir l’Europe.