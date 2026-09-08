Une disparition sans précédent : une surprise historique dans les nominations pour le Ballon d'Or

Pour la première fois depuis 1995 et l'adoption du système de listes restreintes de candidats soumis au vote, la liste finale des prétendants au Ballon d'Or 2026 ne compte aucun gardien de but. Le Soviétique Lev Yachine, sacré en 1963, reste ainsi le seul gardien de l'histoire du football à avoir décroché cette distinction, sans successeur cette année.

Cette absence exceptionnelle fait de 2026 la troisième édition seulement dans l'histoire de la prestigieuse récompense où la catégorie des gardiens de but est absente du classement final, après les éditions de 1967 et 1968, selon le journal français « L'Équipe », l'ensemble des gardiens ayant été écartés de la liste restreinte avant la cérémonie tant attendue de la 70e édition, prévue dans la capitale britannique, Londres, le 26 octobre prochain.

Le parcours remarquable du gardien espagnol Unai Simón, joueur de l'Athletic Bilbao, ne lui a pas permis de figurer sur la liste. Malgré un seul but encaissé en sept matches disputés lors du Mondial de l'été dernier, la solidité défensive de la sélection espagnole a réduit les situations nécessitant son intervention directe.

De son côté, son compatriote David Raya a payé le prix de son statut de remplaçant sur le banc de la « Roja » durant la Coupe du monde, malgré sa saison exceptionnelle avec Arsenal, ponctuée par le titre de Premier League et une finale de Ligue des champions.

L'exclusion s'est également étendue à l'Argentin Emiliano Martínez, gardien d'Aston Villa, finaliste de la Coupe du monde et sacré en Ligue Europa avec son club, lui qui avait précédemment occupé les 15e et 18e places au classement du Ballon d'Or, respectivement en 2023 et 2024.

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L'Italien Gianluigi Donnarumma, gardien de Manchester City et neuvième au classement du Ballon d'Or 2025 après sa campagne historique avec le Paris Saint-Germain, est également absent, pénalisé par la non-qualification de la sélection italienne pour la dernière Coupe du monde.

Cette absence totale des gardiens de but de la liste des trente candidats au Ballon d'Or relance le suspense et l'intérêt de la course au prix du meilleur gardien de la saison (anciennement le trophée Yachine). Les deux dernières éditions n'avaient en effet compté qu'un seul gardien parmi les candidats au Ballon d'Or (Martínez en 2024 et Donnarumma en 2025), ce qui dévoilait prématurément l'identité du lauréat du trophée Yachine et privait la compétition de son suspense habituel.